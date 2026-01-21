Live TV

Alexandru Rogobete: „România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, o lege raţională a malpraxisului, nu de cârpeli”

Data publicării:
rogobete 3
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu „o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.

„Eu am avut un mandat în care s-au întâmplat lucruri, o serie de reforme, investiţii şi aşa mai departe, dar şi un mandat greu, în care sistemul de sănătate s-a lovit de realitatea lui, care poate până acum nu a fost spusă atât de ferm şi de clar. De la explozii, la focare de infecţii nozocomiale, la spitale fără apă, la spitale fără căldură. Şi lista poate continua. Am trecut prin tot felul de situaţii neplăcute şi dificile pentru sistemul de sănătate şi am ajuns la concluzia următoare: este evident că România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, primul rând, o lege cerebrală, o lege raţională a malpraxisului. Este evident acest lucru”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ministrul Sănătăţii a precizat că a solicitat asistenţă Băncii Mondiale pentru întocmirea unei noi legi a malpraxisului.

„Acesta este motivul pentru care am solicitat informal şi o voi face şi oficial, sigur, printr-un proces care nu este complicat, am solicitat asistenţă tehnică de la Banca Mondială pentru realizarea legii malpraxisului în România. Nu vreau ca legea malpraxisului să fie o nouă cârpeală, nu vreau nici să fie să inventăm apa caldă. Vreau să vină instituţia Băncii Mundiale cu departamentul lor de sănătate care are expertiză în aşa ceva şi să ne ofere asistenţă tehnică utilizând experienţele din alte ţări, utilizând modelele de bună practică din alte ţăruri şi să demarăm procesul de realizare a legii malpraxisului în România”, a explicat Rogobete.

Întrebat cum ar trebui să arate această lege, Rogobete a precizat că legea ar trebui să asigure demnitatea personalului medical şi a pacienţilor.

„Ar trebui să asigure demnitatea personalului medical, ar trebui să asugure demnitaea şi siguranţa pacienţilor. În primul şi în primul rând. Apoi, sigur, toate tehnicalităţile despre care nu vreau să intru în detalii acum. Dar eu vreau ca acest proces să înceapă cât mai repede şi sunt convins că Banca Mondială ne va oferi sprijinul necesar prin programul instituţional de asistenţă tehnică, astfel încât să putem elabora acest proiect cât mai repede de posibil. De ce am preferat Banca Mondiale şi nu am făcut un grup tehnic de lucru ca de obicei, cum am fărut până acum? Pentru că vreau expertiză internaţională şi vreau să evităm procesul acesta pe care îl cunoaşteţi, prin care de multe ori inventăm apa caldă. S-a încercat de multe ori elaborarea acestei legi. Nu a funcţionat niciodată pe plan local. Este evident că avem nevoie de sprijin internaţional prin asistenţă tehnică pentru a o realiza şi o vom face aşa”, a declarat Alexandru Rogobete.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
asistente pe hol in spital
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății
militari romani profimedia
Manole îl contrazice pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească vârsta de pensionare a militarilor. Ar supăra Comisia Europeană”
spital constanta2
Noi acuzații la Spitalul Județean Constanța: suspiciuni de neglijență medicală după moartea unei paciente. Reacția unității medicale
chirurg manusa doctor sala operatie
Rogobete anunță program național de formare a personalului ATI, finanțat din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale
MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că a trimis Corpul de control la Constanţa şi Buzău
Recomandările redacţiei
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația privind Groenlanda, un...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
soldați și rachete în ucraina
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut...
Ultimele știri
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA
Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani
Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...