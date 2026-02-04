O actriță de 22 de ani din Statele Unite a câștigat un proces de malpraxis considerat fără precedent, după ce un juriu a decis că un psiholog și un chirurg nu au evaluat corect starea ei psihologică înainte de a o supune unei duble mastectomii, pe când avea 16 ani. Instanța a acordat despăgubiri de peste 2 milioane de dolari, într-un caz care ar putea schimba modul în care sunt tratate intervențiile medicale de acest tip la minori.

Varian Fox avea 16 ani în momentul în care a decis să înceapă tranziția către genul masculin. După discuții cu psihologul său, a ajuns la un chirurg care, la scurt timp, i-a îndepărtat ambii sâni. La patru ani după intervenție, tânăra a început procesul de detranziționare, revenind la identitatea de femeie.

Confruntată cu urmările ireversibile ale operației, Varian Fox a descris momentul realizării impactului intervenției:

„M-am gândit imediat că ceva este în neregulă și că nu poate fi adevărat.”

Ea a vorbit și despre impactul emoțional profund:

„Am simțit rușine. Este greu să faci față ideii că ești desfigurată pe viață.”

Mama tinerei a declarat în fața judecătorului că s-a opus intervenției chirurgicale în 2019. Potrivit acesteia, atât medicul, cât și psihologul i-ar fi transmis că fiica ei ar putea avea reacții extreme dacă operația ar fi oprită.

Procesul a durat trei săptămâni, iar juriul a stabilit că specialiștii implicați nu au evaluat corect starea psihologică a adolescentei, care avea doar 16 ani la momentul intervenției. Instanța le-a dat câștig de cauză reclamanților și a obligat medicii să plătească despăgubiri de peste 2 milioane de dolari.

Este primul caz din Statele Unite în care o persoană care a renunțat la tranziție câștigă un proces de malpraxis. Analiștii avertizează că verdictul ar putea deschide un val de procese similare și ar putea duce la schimbări majore în modul în care medicii abordează astfel de cazuri, în special atunci când este vorba despre minori.

