Cine sunt oamenii din spatele #ROVaccinare. "Nu negăm comunicarea cu nimeni. Bazaconiile despre zombie nu avem însă cum să le combatem"

Maiorul Dorin Chirca, cel care coordonează pagina ROVaccinare, a vorbit la Digi24 despre temerile pe care le au oamenii legat de vaccinarea anti-Covid, despre modul în care sunt abordate toate problemele ridicate și despre sursele de informare folosite. El a spus că se comunică cu toată lumea, pentru că scopul este de a da informații sigure și argumentate celor care au nevoie.

Dorin Chirca face parte din direcția de informare și relații publice a Ministerului Apărării Naționale și este manager social-media ROVaccinare. Din echipa care se ocupă de comunicarea online fac parte opt persoane, de la Ministerul apărării Naționale, de la Ministerul de Interne și de la Ministerul Sănătății.

"Oamenii trebuie să înțeleagă că toate sursele de informare sunt oficiale, credibile, ne folosim de instituții medicale guvernamentale din SUA, Marea Britanie și de cele provenite de la colegii noștri din grupul științific. Toate informațiile încărcate de noi pe pagină sunt verificate.

Am creat un grup de Facebook, Pro vaccinare ro unde avem 35.000 membri, am încercat să mergem pe puterea exemplului. Este un proiect cu povești de la oameni care s-au vaccinat, în care ei spun de ce au făcut-o, care au fost motivele lor. Am avut în vară sute de povești, care au ajuns prin intermedul media în casele tuturor", a spus Dorin Chirca.

Legat de teoriile pe care oamenii le invocă atunci când sunt reticenți să se imunizeze, el a spus că este important ca oamenilor să li se explice corect, științific, cu argumente din surse oficiale.

"Nu negăm comunicarea cu nimeni. Chiar zilele trecute erau comentarii, cineva ne făcea criminali, l-am întrebat de unde se informează, ne-a dat niște linkuri, i-am dat și noi, apoi ne-a spus că nu a aflat ce conține vaccinul, așa că i-am mai trimis niște linkuri cu informații, ne-a mulțumit. Nu știa de aceste surse, iar la câteva zile ne-a spus că s-a decis să meargă la vaccinare.

Sunt foarte multe informații de la oameni care au fost la vaccinare. O doamnă a avut 18 șocuri anafilactice și moarte clinică și totuși a făcut trei doze de Pfizer, fără să aibă probleme.

Și noi ne-am vaccinat cu toții, cu trei doze.

Ne-am vaccinat părinții. Și eu la fel, doar mama a fost la început oarecum reticentă. Acum, și părinții se pregătesc să facă doza 3.

În spatele acestui demers au stat mereu surse oficiale. Una din temerile mari pe care trebuie să le demontăm e legată de eficiența vaccinurilor, iar asta s-a dovedit, am dat exemplul Portugaliei, al Israelului, al celor din Marea Britanie, unde chiar dacă au fost cazuri multe, au avut spitalizări și decese infime.

Bine, bazaconiile cu noua ordine mondială nu avem cum combate așa ceva. Nu știm cine ar putea crede că după vaccinare s-ar putea transforma în zombie. Nu există așa, au fost administrate la nivel global peste 6,86 miliarde de doze. Nu, aceste informații chiar nu putem să le combatem sau să le dăm importanță", a explicat Chirca.

