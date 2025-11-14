Live TV

Circulaţia va fi restricţionată sâmbătă dimineață pe Bulevardul Unirii din București, pentru lucrările la Planşeul Unirii

Data publicării:
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - SANTIER PLANSEUL UNIRII - 28 AUG 2
Lucrări la Planșeul Unirii Foto: Inquam Photos / George Călin

Circulaţia auto va fi restricţionată sâmbătă, pe Bulevardul Unirii, în intervalul orar 07:00 - 10:00, pe sensul de deplasare Casa Poporului spre Piaţa Alba Iulia, pentru lucrările efectuate la Planşeul Unirii.

Primăria Sectorului 4 a precizat, vineri, pe Facebook, că măsura este necesară în vederea continuării lucrărilor din etapa 3 a proiectului - executarea forajului pentru piloţi la reabilitarea Planşeului Unirii.

Pentru realizarea manevrelor de amplasare a carcaselor metalice pe amplasament a fost obţinut avizul Brigăzii Rutiere pentru ca sâmbătă să se restricţioneze circulaţia auto pe Bulevardul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului spre Piaţa Alba Iulia, potrivit Agerpres.

Constructorul are obligaţia de a asigura semnalizarea rutieră corespunzătoare, constând în balize şi garduri direcţionale, lămpi de avertizare, precum şi indicatoarele „Ocolire prin dreapta” şi „Drum în lucru".

Editor : M.B.

