Un participant la protestul din Piața Victoriei care avea un cuțit a fost reținut de polițiștii Capitalei

Poliția Capitalei a reținut, marți, un bărbat în vârstă de 34 de ani, participant la protestul din Piața Victoriei, care avea asupra sa un cuțit.

„La data de 15 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 34 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În fapt, echipajele de jandarmi au condus la sediul Secției 4 Poliție trei bărbați, cu vârste de 34, 37 și 50 de ani, participanți la protestul din Piața Victoriei.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul subunității, întrucât, pe timpul desfășurării protestului, au manifestat un comportament recalcitrant și necooperant față de forțele de ordine, context în care au fost efectuate verificări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Totodată, asupra bărbatului în vârstă de 34 de ani a fost identificat un obiect tăietor-înțepător.

În urma probatoriului administrat în cauză a reieșit faptul că, la data de 15 septembrie 2026, în jurul orei 15.40, în timp ce se afla în Piața Victoriei, participând la protest, bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost depistat de jandarmii aflați în exercitarea misiunii de asigurare și menținere a ordinii publice, având asupra sa un cuțit cu lungimea totală de aproximativ 20 de centimetri.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de mâine, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În ceea ce îi privește pe ceilalți doi bărbați, în vârstă de 37 și 50 de ani, verificările sunt continuate în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne continuă să acționeze pentru siguranța tuturor persoanelor aflate în zona protestului. Manifestarea opiniilor în spațiul public este un drept, însă orice comportament care depășește limitele legii și pune în pericol siguranța persoanelor sau a forțelor de ordine va fi sancționat potrivit legii”, arată un comunicat de presă.

Editor : Alexandru Costea