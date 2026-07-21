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Cod roșu de inundații și viituri în Dâmbovița și Prahova. Avertizare hidrologică în mai multe județe

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Foto: INHGA
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Hidrologii au emis mai multe avertizări de inundații și viituri valabile până mâine. Pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova a fost emisă avertizare de cod roșu.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Codul roșu, cel mai ridicat nivel de avertizare, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 22 iulie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova) și Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova). În aceste zone există un risc ridicat de producere a unor fenomene hidrologice periculoase, fiind necesară o atenție deosebită și respectarea cu strictețe a recomandărilor transmise de autorități, potrivit unui comunicat al INHGA.

Codul portocaliu este valabil în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 16:00 și vizează sectoare de râuri din județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău.

Codul galben este valabil în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00 și vizează sectoare de râuri din județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brașov, Covasna și Vrancea.

În contextul codului roșu, populația din zonele vizate este îndemnată să manifeste maximă prudență, să urmărească permanent mesajele și instrucțiunile autorităților și să respecte fără întârziere eventualele măsuri dispuse la nivel local. În toate zonele aflate sub avertizare, se recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, a torenților și a zonelor joase expuse inundațiilor. Este esențial să nu fie traversate cursurile de apă sau drumurile acoperite de viituri și să fie evitate podurile și zonele în care nivelul apei poate crește rapid, spun hidrologii.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor monitorizează permanent evoluția situației hidrometeorologice și va actualiza prognoza hidrologică în funcție de evoluția fenomenelor. Populația este îndemnată să urmărească exclusiv informațiile transmise prin surse oficiale și să respecte recomandările autorităților competente.

Editor : M.B.

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