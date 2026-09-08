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Video Incendiu masiv de vegetație în Bosnia: fumul a ajuns și în Croația, unde a fost emis cod roșu. Autoritățile cer ajutor internațional

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Foto: Profimedia Images
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Un incendiu de proporții face ravagii în Bosnia și Herțegovina. Pompierii se luptă de câteva zile cu flăcările care au mistuit peste 25.000 de hectare. Echipajele de la sol au primit ajutor de la avioane specializate în stingerea incendiilor. Focul s-a răspândit rapid, iar fumul gros a ajuns până pe coasta dalmată din Croația vecină. În unele zone, inclusiv în Split, a fost emis cod roșu pentru calitatea aerului.

Flăcările au ajuns în zone greu accesibile, iar intervenția pompierilor este îngreunată de vântul puternic, care își schimbă constant direcția. Autoritățile spun că situația este dificilă, iar guvernul a cerut sprijin internațional.

Fumul provenit de la incendiile din Bosnia și Herțegovina este purtat de vânt spre coasta croată. Mirosul de ars și fumul au fost raportate în mai multe zone din Dalmația, inclusiv în Split, Šibenik, pe insule și în zona Dubrovnik, relatează CroatiaWeek

Unul dintre incendiile importante se manifestă în zona dintre Tomislavgrad, Prozor-Rama și Kupres, unde suprafețe întinse au fost afectate de flăcări. Incendiul din apropiere de Zvirnjača, în zona Kupres, a izbucnit pe 4 septembrie și s-a extins ulterior spre Ljubuša, Tomislavgrad și Prozor-Rama.

Pentru a limita extinderea incendiului, două avioane croate Canadair au participat la operațiunile de stingere din Bosnia și Herțegovina, contribuind la protejarea localităților din zona Prozor-Rama.

Vânturile puternice și schimbătoare influențează și deplasarea fumului spre Marea Adriatică. Serviciul croat de meteorologie și hidrologie a transmis că vântul bura a contribuit la transportarea fumului din Bosnia și Herțegovina spre coasta Adriaticii.

Autoritățile sanitare le recomandă oamenilor să reducă timpul petrecut în aer liber și să evite activitățile fizice intense cât timp este prezent fum dens.

O atenție deosebită este recomandată pentru copii, persoane vârstnice, femei însărcinate și persoanele cu probleme respiratorii sau cardiovasculare. Locuitorii sunt sfătuiți să țină ferestrele închise în perioadele cu fum dens și să respecte recomandările autorităților.

Editor : C.S.

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