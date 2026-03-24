Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să poarte bodycam-uri la toate controalele. Anunțul Dianei Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat marţi că a pus în transparenţă ordinul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii Gărzii de Mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control. De asemenea, Ministerul Mediului a explicat, într-un comunicat de presă, ce înseamnă concret utilizarea de bodycam-uri de către comisari.

„Am pus în transparenţă ordinul de ministrul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministra a explicat ce problemă rezolvă acest ordin.



„În primul rând, asigură protecţia reală a comisarilor aflaţi pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere şi va putea fi probă în instanţă. În al doilea rând, previne acte de corupţie. Adică normalitate. Şi corectitudine”, a subliniat Buzoianu.



Ministra a felicitat Garda Naţională de Mediu pentru deschiderea de a avea proceduri clare în activitatea lor de zi cu zi.

Precizările Ministerului Mediului

„Mijloacele foto-audio-video se utilizează de comisarii şi personalul GNM în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, fără consimţământul persoanelor vizate, precum şi în situaţii în care se impune documentarea şi obţinerea mijloacelor de probă privind nerespectarea legislaţiei de mediu. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, precizează reprezentanţii Ministerului Mediului.

Mijloacele foto-audio-video portabile reprezintă mijloace de protecţie împotriva faptelor de ultraj şi a acuzaţiilor îndreptate împotriva comisarilor GNM cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu, precum şi de protecţie a persoanelor ce fac obiectul intervenţiilor şi acţiunilor acestora, fiind mijloace eficiente de descurajare a săvârşirii unor fapte ilegale, ca urmare a conştientizării faptului că intervenţiile şi acţiunile comisarilor sunt înregistrate.

Garda Naţională de Mediu poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video obţinute pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, imaginile şi/sau înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.

„În ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor aeriene fără pilot, aceasta se face în următoarele situaţii: supravegherea zonelor cu potenţial de poluare; supravegherea zonelor greu accesibile; colectarea probelor foto-video în cadrul acţiunilor operative şi investigaţiilor; documentarea, constatarea, în vederea sancţionării faptelor ilegale, din domeniul protecţiei mediului, prin identificarea activităţilor ilegale şi a persoanelor responsabile, în condiţiile legii”, precizează Ministerul Mediului.

De asemenea, mijloacele aeriene fără pilot se utilizează doar de personalul GNM instruit şi autorizat conform legislaţiei aeronautice aflată în vigoare. Zborurile cu mijloacele aeriene fără pilot se efectuează numai în condiţii care nu pun în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor sau mediului.

