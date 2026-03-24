Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să poarte bodycam-uri la toate controalele. Anunțul Dianei Buzoianu

Precizările Ministerului Mediului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat marţi că a pus în transparenţă ordinul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii Gărzii de Mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control. De asemenea, Ministerul Mediului a explicat, într-un comunicat de presă, ce înseamnă concret utilizarea de bodycam-uri de către comisari.

 „Am pus în transparenţă ordinul de ministrul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook. 

 Ministra a explicat ce problemă rezolvă acest ordin. 
 
„În primul rând, asigură protecţia reală a comisarilor aflaţi pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere şi va putea fi probă în instanţă. În al doilea rând, previne acte de corupţie. Adică normalitate. Şi corectitudine”, a subliniat Buzoianu. 
 
Ministra a felicitat Garda Naţională de Mediu pentru deschiderea de a avea proceduri clare în activitatea lor de zi cu zi. 

 „Mijloacele foto-audio-video se utilizează de comisarii şi personalul GNM în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, fără consimţământul persoanelor vizate, precum şi în situaţii în care se impune documentarea şi obţinerea mijloacelor de probă privind nerespectarea legislaţiei de mediu. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, precizează reprezentanţii Ministerului Mediului.

 Mijloacele foto-audio-video portabile reprezintă mijloace de protecţie împotriva faptelor de ultraj şi a acuzaţiilor îndreptate împotriva comisarilor GNM cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu, precum şi de protecţie a persoanelor ce fac obiectul intervenţiilor şi acţiunilor acestora, fiind mijloace eficiente de descurajare a săvârşirii unor fapte ilegale, ca urmare a conştientizării faptului că intervenţiile şi acţiunile comisarilor sunt înregistrate.

 Garda Naţională de Mediu poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video obţinute pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, imaginile şi/sau înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.

„În ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor aeriene fără pilot, aceasta se face în următoarele situaţii: supravegherea zonelor cu potenţial de poluare; supravegherea zonelor greu accesibile; colectarea probelor foto-video în cadrul acţiunilor operative şi investigaţiilor; documentarea, constatarea, în vederea sancţionării faptelor ilegale, din domeniul protecţiei mediului, prin identificarea activităţilor ilegale şi a persoanelor responsabile, în condiţiile legii”, precizează Ministerul Mediului.

De asemenea, mijloacele aeriene fără pilot se utilizează doar de personalul GNM instruit şi autorizat conform legislaţiei aeronautice aflată în vigoare. Zborurile cu mijloacele aeriene fără pilot se efectuează numai în condiţii care nu pun în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor sau mediului.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Te-ar putea interesa și:
garda de mediu inquam octavganea
Șeful Gărzii de Mediu: Am reușit să astupăm un vid legislativ prin care rețele întregi aduceau ilegal deșeuri în România
Screenshot 2026-03-21 at 14.53.02
Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa poate fi parc natural, arie protejată. Când vom avea documentele, Ministerul Mediului va face acest pas
garda forestiera
Ministrul Mediului: După schimbarea conducerii Gărzii Forestiere a crescut numărul de controale. Sistem modern de monitorizare, în plan
diana buzoianu face declaratii
OUG cu reguli mai stricte pentru produsele second-hand, în dezbatere publică: „România nu este groapă de gunoi”. Modificările propuse
Diana Buzoianu.
Ministra Mediului anunță că pe sectoarele de plajă care nu au PUZ nu se vor putea construi terase
Recomandările redacţiei
fritz
Stenograme din ședința USR. Fritz, atacuri la PSD: „Dacă soția bagă...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea...
Benzinărie
„Vom vorbi foarte curând de o penurie”. Economist: măsurile...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Iranul are un nou șef al...
Ultimele știri
Republica Moldova institutie stare de urgență în sectorul energetic, anunță într-o ședință de urgență Executivul de la Chișinău
Viceprim-ministrul Tanczos Barna vine azi la Digi24
Profesorii vor fi evaluați psihiatric înainte de angajare. Măsura, inclusă într-un ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Fanatik.ro
Mai sunt bilete la Turcia – România, dar nu pentru noi: „Aveau teancul pe masă!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu: „Poveste de block-buster. Dă gol în minutul...
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Cum securizezi ferestrele dacă ai copil mic. Soluții simple care pot preveni tragediile
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Jessie J s-a accidentat în timpul turneului din China: „Am crezut că mi-am rupt gâtul”. Artista a ajuns de...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...