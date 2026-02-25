Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba

Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmaţiile privind existenţa unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina care a dus la un veto împotriva unor noi măsuri majore de sprijin pentru Kiev, relatează dpa.

„Nu există un risc imediat pentru securitatea aprovizionării UE, atât Ungaria, cât şi Slovacia deţinând rezerve de petrol”, a declarat o purtătoare de cuvânt a CE după consultări cu statele membre miercuri.

Budapesta acuză Kievul că încearcă să declanşeze o criză de aprovizionare cu energie în Ungaria prin oprirea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba care traversează Ucraina. Cu toate acestea, oficialii ucraineni susţin că perturbările înregistrate de la sfârşitul lunii ianuarie au fost cauzate de bombardamentele ruseşti.

Ungaria şi Slovacia, ţări care continuă să depindă în mod semnificativ de petrol rusesc transportat prin conducte, blochează al 20-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Moscovei, notează dpa.

Ungaria s-a opus, de asemenea, unui plan de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Ungaria şi Slovacia au informat CE că au început să elibereze petrol din rezervele de urgenţă care sunt concepute pentru a acoperi aproximativ două luni de consum, a spus purtătoarea de cuvânt a executivului european, adăugând că este în curs de configurare o rută de aprovizionare alternativă.

Ţiţeiul care nu este de provenienţă rusească este transportat în Ungaria prin Croaţia, prin conducta Adria, cu transporturi suplimentare în curs către terminalul petrolier croat Omisalj, a declarat purtătoarea de cuvânt a CE.

Conducta Adria are o capacitate suficientă pentru a acoperi integral nevoile Ungariei şi ale Slovaciei, iar Croaţia evaluează dacă poate accepta în mod legal ţiţei rusesc în portul său, în conformitate cu sancţiunile existente ale UE şi SUA, a spus purtătoarea de cuvânt.

