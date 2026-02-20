Live TV

Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte

Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, transmite Reuters.

Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu ţiţei după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone ruseşti care a deteriorat infrastructura conductei Drujba. Ungaria şi Slovacia au acuzat Ucraina că amână reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba din motive politice, iar miercuri au anunţat oprirea exporturilor de motorină către Ucraina.

Compania energetică ungară MOL are acces prioritar la rezervele de ţiţei, şi va avea acces la rezervele puse în circulaţie până în 15 aprilie, pe care trebuie să le returneze până în 24 august, au precizat autorităţile de la Budapesta.

La 31 ianuarie, Ungaria avea rezerve de ţiţei şi produse petroliere pentru a acoperi consumul timp de 96 de zile, conform datelor Asociaţiei ungare de stocare a hidrocarburilor, notează Reuters.

MOL achiziţionează ţiţei din Arabia Saudită, Norvegia, Kazahstan, Libia şi Rusia pentru aprovizionarea rafinăriilor sale din Ungaria şi Slovacia. Compania energetică ungară a precizat că primele livrări ar urma să sosească în portul croat Omisalj la începutul lunii martie. După aceea, sunt necesare 5-12 zile pentru ca ţiţeiul să ajungă la rafinării.

Vineri, MOL a dat publicităţii un comunicat în care a informat că operatorul croat de oleoducte JANAF trebuie să permită tranzitul petrolului rusesc transportat pe mare către Ungaria şi Slovacia, în timpul opririi aprovizionării prin conducta Drujba, iar această solicitare este în linie cu sancţiunile UE şi SUA.

Conducta de petrol Adria, operată de JANAF, poate transporta aproximativ un milion de tone de petrol pe lună.

Şi Guvernul Slovaciei s-a angajat să pună în circulaţie 1,825 milioane barili de ţiţei în urma solicitării rafinăriei slovace Slovnaft, care este deţinută de MOL.

Ungaria şi Slovacia se bazează pe petrolul şi gazele ruseşti şi au refuzat iniţiativele Uniunii Europene de a pune capăt acestor livrări, în cadrul eforturilor Bruxelles-ului de a diminua veniturile din energie care finanţează războiul Rusiei în Ucraina.

