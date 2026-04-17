Trump atacă NATO și îi spune să „stea departe” după anunțul Iranului privind Ormuz. Alianța, numită „inutilă, un tigru de hârtie”

Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou atac dur la adresa NATO, susținând că alianța ar fi fost „inutilă” în criza din Strâmtoarea Ormuz. El le transmite aliaților să „stea departe”.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că NATO ar fi contactat Washingtonul pentru a întreba dacă Statele Unite au nevoie de sprijin în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Liderul american a spus însă că a respins oferta.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO în care mi s-a cerut dacă avem nevoie de ajutor. Le-am spus să stea departe”, a scris Trump, adăugând că alianța ar fi fost „inutilă când a fost nevoie de ea” și descriind-o drept „un tigru de hârtie”.

Declarațiile vin după ce mai multe state europene membre NATO au discutat posibilitatea unei misiuni navale defensive pentru protejarea transportului maritim din regiune, pe fondul riscurilor generate de închiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de petrol.

Tensiunile dintre administrația Trump și NATO nu sunt noi. De-a lungul mandatelor sale, președintele american a criticat în repetate rânduri contribuțiile financiare ale aliaților europeni la bugetul comun al alianței, cerând creșterea cheltuielilor pentru apărare până la pragul de 2% din PIB.

În contextul crizei recente, unele țări europene au fost reticente în a se implica direct în acțiuni militare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, preferând soluții diplomatice și misiuni cu rol defensiv. Trump a avertizat anterior că NATO riscă „un viitor foarte sumbru” dacă nu sprijină mai ferm inițiativele conduse de Statele Unite, ceea ce amplifică tensiunile politice din interiorul alianței.

