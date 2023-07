Declarații exclusive la Digi24 despre cum își mințea Ștefan Godei vecinii că în casa respectivă se va muta el cu familia, nu că va fi un centru de bătrâni. Femeia care a făcut primele sesizări la Primăria Voluntari și spunea că în acea casă se întâmplă ceva suspect vorbește pentru prima dată despre lupta ei cu autoritățile, care au ignorat-o timp de doi ani.

Femeia a sesizat Primăria Voluntari, DSP Ilfov, serviciul de canalizare din localitate, Garda de Mediu. Nu a primit niciun răspuns și a mers in instanță, iar procesul deschis nu s-a încheiat nici acum.

Femeie: Noi l-am întrebat pe domnul Godei ce se întâmplă, dânsul ne-a spus că se mută cu familia și ulterior, la o săptămână, în octombrie 2021 au început să apară persoane cu dizabilități. Noi am bănuit că se întâmplă altceva decât mutarea unei persoane fizice și că se va schimbă destinația pentru că a făcut niște rampe speciale pentru persoane cu dizabilități.

Ne-a mințit tot timpul, din acest motiv noi nu am putut să avem niciun fel de dialog, deși am încercat să rezolvăm problema pe cale amiabilă.

Ce m-a deranjat era că, pe lângă că era un impact și vizual și emoțional eu având casă foarte aproape cu vizibilitate de la bucătărie și baie, de sus am văzut că sunt cazate persoane cu dizabilități în demisolul clădirii.

Mai ales că eu având o bună relație de vecinătate în trecut cu proprietarul cunoșteam casă, știam că acel demisol este impropriu pentru a locui oameni acolo. Și fără aerisire, și cu niște gemulețe mici. Prima sesizare a fost în sensul că dânsul m-a mințit că vine cu familia și nu știam ce se întâmplă. Și întreb și eu la primărie ce e lângă mine să știu și eu la ce să mă aștept. Nu au răspuns deloc.

Reporter: I-ați dat în judecată?

Femeie: Da, da

Ștefan Godei, liderul și coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu azilele de bătrâni, de pe urma cărora a câștigat peste 3,7 milioane de lei, își cheltuia o parte din bani pe droguri, prostituate și lăutari, potrivit procurorilor DIICOT. Într-o singură noapte, el a reușit să cheltuiască 25.000 de lei pe astfel de distracții.

Editor : G.M.