Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată.

Incendiul a avut loc într-o magazie anexată spaţiului în care locuiesc bătrânii cazaţi în cămin. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată, potrivit ISU Bucureşti Ilfov.

Incendiu lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Foto: ISU BIF Deschide galeria foto

Din spaţiile de locuit au fost evacuate 34 de persoane, dintre care 31 de pacienţi cu probleme psihice şi trei angajaţi.

Două dintre acestea au suferit atacuri de panică, primind îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajelor SMURD.

Incendiul a fost lichidat, au anunțat autoritățile.

