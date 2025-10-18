Galerie Foto Incendiu la o magazie aflată lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Pompierii au găsit o persoană moartă înăuntru
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată.
Incendiul a avut loc într-o magazie anexată spaţiului în care locuiesc bătrânii cazaţi în cămin. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată, potrivit ISU Bucureşti Ilfov.