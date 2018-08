Cum explică Tolontan apariția Elenei Udrea, semi-nud, în revista Viva din „exil”

Jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial al GSP și Libertatea, a explicat apariția Elenei Udrea pe coperta revistei Viva, o publicație aflată în același trust. Într-o intervenție telefonică la Imparțial, de la Digi24, el a afirmat că nu putea să se amestece în decizia editorială a revistei, dar a justificat demersul colegilor săi. În plus, a recunoscut că a fost o greșeală folosirea cuvântului „exil” și că poate ar fi trebuit un text mai critic, dar a ales să nu intervină.

Controversele au plecat de la faptul că Elena Udrea este descrisă ca o femeie care „a vrut să conducă România”, dar care a ajuns să trăiască „în exil”, fără să menționeze deloc controversele din jurul său, mai ales în condițiile în care aceasta are o condamnare definitivă la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute, anchetă pornită de la o investigație condusă chiar de Cătălin Tolontan.

Jurnalistul a precizat la Digi24 că nu răspunde de revista Viva, aflată în același trust – Ringier – cu Gazeta Sporturilor și Libertatea, cumpărate recent de la trustul Intact. „Voi avea coordonare editorială pe Gazeta Sporturilor și pe Libertatea”, a subliniat Tolontan.

„E important că nu ne-am întors la Suzana Gâdea. Slava Domnului! Adică, chiar dacă aș fi coordonat Libertatea sau GSP și redactorul șef ar fi luat această decizie, eu nu puteam, slavă Domnului că nu puteam să mă amestec și să spun nu. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta”, a adăugat el.

Cătălin Tolontan a spus că fotografia cu Elena Udrea însărcinată este „relevantă” pentru că „toată lumea s-a întrebat dacă e gravidă sau joacă un nou joc al puterii sau un joc al oglinzilor personalității sale, binecunoscută în România”.

„Sper că nimeni nu duce lucrurile în suprarealism și nu ne consideră pe noi, colegii mei, prietenii Elenei Udrea. Să ne amintim că vreme de 7 ani am scris despre Gala Bute. Noi ne-am văzut de treabă ca jurnaliști, nici adversari, nici prieteni cu Elena Udrea, am relatat faptele și s-a ajuns la proces. E vorba de două instanțe, opt judecători în două instanțe diferite au luat decizia de a o condamna la 6 ani de închisoare”, a mai spus jurnalistul.

„Coperțile revistelor nu exprimă doar bucuria unei societăți, exprimă și temerile. Nu sunt doar eroi, sunt și antieroi pe coperți. Hitler, Stalin au fost pe coperțile revistelor occidentale. Nu s-a pus niciodată problema, așa cum s-a pus astăzi în România, să scoți publicitatea dintr-o revistă ca să pedepsești revista respectivă”, a susținut el.

„Sper că nu ne vom întoarce în momentul în care guvernul sau corporațiile vor decide conținutul unor publicații, televiziuni, ziare, reviste... (...) Nimeni nu are dreptul să decidă conținutul publicatiilor. E un lucru clar și banal, consemnat și în Constituția României”, a sublinuat jurnalistul.

În ceea ce privește comparația cu apariția lui Stalin pe coperta Time, în 1940, el a spus că „nu trebuie luate nominal”.

„Era o recunoaștere a forței acelui personaj. Revistele dau nu neapărat ceea ce ne place, ci ceea ce uneori ne contrariază, ne șochează. Evenimentele care nu ne convin uneori ajung pe coperțile revistelor din întreaga lume. Se întâmplă de zeci de ani de zile. Oricum, alăturarea nu e favorabilă Elenei Udrea. Ea nu e Stalin oricum am lua-o”, a explicat Tolontan.

Jurnalistul a recunoscut însă că a fost o greșeală faptul că revista a scris că Elena Udrea trăiește în exil, dar că „presa nu relatează incriminând personajele cărora le ia interviu”.

„Facem asta ca să ne informăm publicul. Și l-am informat și când nu credea că în Gala Bute e ceva sau că se va întâmpla vreodată ceva împotriva Elenei Udrea, care era regina României la momentul respectiv. Faptul că nu mai e regină nu înseamnă că nu va naște și că nu are dreptul să vorbească. Că revista nu a făcut-o perfect? Nimeni nu face lucrurile perfect. (...) Dacă presa ar publica doar lucruri perfecte, impecabile, am avea o zecime din informațiile pe care le-ar avea la dispoziție”, a mai spus el.

Totodată, în textul său în care justifică publicarea acestei fotografii, el a spus că a anticipat că vor fi criticați.

„Este dreptul dumneavoastră să nu fiți de acord. Nu am luat decizia eu. Există oameni care au responsabilitatea editorială. Nu mă bag peste ei și nu o să fac asta. Dar aș face același lucru pe care l-au făcut ei, aș pune-o pe Elena Udrea pe copertă, gravidă. Oamenii de la Viva au determinat-o pe Elena Udrea să dea acele poze. Textul nu e critic. Eu l-aș fi făcut ceva mai critic, poate aș fi pus și alte întrebări, dar mă îndoiesc că ne-ar fi dat nouă pozele sau interviul având în vedere relația cel puțin ostilă pe care o are cu noi”, a mai spus Cătălin Tolontan.



Citiți și Danileț, despre coperta cu Elena Udrea: „Persoana din fotografie este o infractoare condamnată definitiv pentru corupție. Pe scurt, o fugară”

Etichete:

,

,

,

,

,