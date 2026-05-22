Live TV

Video De ce nu a fost trimis medic la elevul care a murit în școală: „Nu era un caz grav”. Coordonatorul și șefa Ambulanței se contrazic

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-05-22T134640.397
Sorin Gheorghe Enescu, medic coordonator SAJ Bacău și directoarea SAJ Bacău, Aura Crețu. Foto Digi24

Apar contradicții între conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Bacău și medicul coordonator care a gestionat intervenția în cazul elevului de 15 ani mort după ce i s-a făcut rău la școală. Deși cazul a fost încadrat drept cod roșu, iar mai multe apeluri la 112 anunțau că băiatul era inconștient la pământ, coordonatorul a decis să trimită doar un echipaj cu asistent medical, motivând că „natura apelului nu era de așa o gravitate”. În paralel, directoarea SAJ Bacău a declarat că i s-a transmis inițial că nu exista niciun medic disponibil în stație.

În jurul orei 12:30 au fost primite aproximativ cinci apeluri la 112, solicitând ajutor.

Sorin Gheorghe Enescu, medic coordonator SAJ Bacău, a declarat că a decis să trimită la intervenție un echipaj cu asistent, deși în stație exista și un medic disponibil. Acesta a motivat decizia prin faptul că situația nu părea atât de gravă.

„Un copil a căzut în curtea școlii, copiii cad în curtea școlii și din cauză că se lovesc, se împiedică și o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge echipajul mașina de tip B, pentru că e mai ușoară, mașina de tip C e mai grea”, a declarat acesta.

Medicul coordonator a confirmat că în stația centrală existau două echipaje disponibile: unul cu medic și unul cu asistent medical. Cu toate acestea, a fost trimisă ambulanța cu asistent.

„Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate”, și-a motivat acesta decizia.

În același timp, directoarea SAJ Bacău, Aura Crețu, susține că informațiile prezentate inițial conducerii au fost diferite.

„Au spus că n-au echipaj. Au spus că e la altă solicitare. La momentul declarației nu aveam această informație”, a declarat șefa SAJ.

Cu o zi înainte, directoarea afirmase că medicul era implicat într-o altă intervenție în momentul apelului la 112. Ulterior, a precizat că a aflat abia seara că echipajul cu medic se afla, de fapt, în stație.

Aura Crețu spune că acest caz ar fi trebuit tratat ca o urgență care necesita medic.

„Mie mi se pare suficient de grav. Puteau să analizeze, să vadă care este starea copilului, cât de critic este cazul. Faptul că aveau persoană inconștientă căzută, fără detalii, și aveau echipaj cu medic, eu l-aș fi trimis acolo”, a afirmat directoarea SAJ Bacău.

Potrivit acesteia, situația s-a complicat ulterior, deoarece în momentul în care asistentul medical ajuns la școală a cerut sprijin suplimentar, nu mai exista niciun medic disponibil.

„La momentul la care asistentul a făcut solicitare nu era niciun medic disponibil în județul Bacău. Era la o altă urgență de cod roșu. La ora 13:51 s-a eliberat și a plecat spre localitate. A ajuns la 14:22, a continuat resuscitarea împreună cu echipajul care era acolo, iar la 14:38 a declarat decesul”, a spus Aura Crețu.

Până la sosirea medicului, elevul a fost resuscitat de profesorii din școală și de asistentul medical trimis inițial la intervenție.

În urma cazului, la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău au fost declanșate controale, iar conducerea instituției a anunțat formarea unei comisii alcătuite din doi medici care va verifica modul în care au fost alocate resursele medicale în ziua tragediei și dacă au fost respectate procedurile.

În acest caz a fost deschis și un dosar penal.

Citește și: Raed Arafat, după moartea elevului din Bacău: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj cu medic era disponibil, dar nu a fost trimis la intervenție
Raed Arafat, după moartea elevului din Bacău: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Un elev de 15 ani din Bacău a murit la şcoală în timpul unei pauze. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
girofar politie
Girofar pornit pentru nașterea unui copil. Povestea unei misiuni speciale pentru un echipaj de poliție din Galați
ambulanta 112
Constanţa: O femeie care a afirmat că a băut detergent în mod intenţionat, preluată de ambulanţă. Pe drum s-a aruncat din mașină
Recomandările redacţiei
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
NATO Summit in The Hague - Netherlands
Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO
om cu umbrela in ploaie, vazut de sus
ANM a emis noi alerte de ploi, vijelii și vânt puternic. Ce zone sunt...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest...
Ultimele știri
Satelit de spionaj chinez, observat de telescopul militar al Marii Britanii. Londra transmite un „avertisment” Beijingului
Sudul Libanului, transformat într-o „zonă moartă”: cum a fost șters de pe hartă un bastion Hezbollah. Jumătate dintre orașe, devastate
Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Când conteşti finanţarea apărării României, cu război la graniţă, faci un joc periculos
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi...
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Mădălina Ghenea, zeiță în argintiu la Cannes 2026. Românca a făcut senzație într-o ținută care a furat toate...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...