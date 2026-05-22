Apar contradicții între conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Bacău și medicul coordonator care a gestionat intervenția în cazul elevului de 15 ani mort după ce i s-a făcut rău la școală. Deși cazul a fost încadrat drept cod roșu, iar mai multe apeluri la 112 anunțau că băiatul era inconștient la pământ, coordonatorul a decis să trimită doar un echipaj cu asistent medical, motivând că „natura apelului nu era de așa o gravitate”. În paralel, directoarea SAJ Bacău a declarat că i s-a transmis inițial că nu exista niciun medic disponibil în stație.

În jurul orei 12:30 au fost primite aproximativ cinci apeluri la 112, solicitând ajutor.

Sorin Gheorghe Enescu, medic coordonator SAJ Bacău, a declarat că a decis să trimită la intervenție un echipaj cu asistent, deși în stație exista și un medic disponibil. Acesta a motivat decizia prin faptul că situația nu părea atât de gravă.

„Un copil a căzut în curtea școlii, copiii cad în curtea școlii și din cauză că se lovesc, se împiedică și o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge echipajul mașina de tip B, pentru că e mai ușoară, mașina de tip C e mai grea”, a declarat acesta.

Medicul coordonator a confirmat că în stația centrală existau două echipaje disponibile: unul cu medic și unul cu asistent medical. Cu toate acestea, a fost trimisă ambulanța cu asistent.

„Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate”, și-a motivat acesta decizia.

În același timp, directoarea SAJ Bacău, Aura Crețu, susține că informațiile prezentate inițial conducerii au fost diferite.

„Au spus că n-au echipaj. Au spus că e la altă solicitare. La momentul declarației nu aveam această informație”, a declarat șefa SAJ.

Cu o zi înainte, directoarea afirmase că medicul era implicat într-o altă intervenție în momentul apelului la 112. Ulterior, a precizat că a aflat abia seara că echipajul cu medic se afla, de fapt, în stație.

Aura Crețu spune că acest caz ar fi trebuit tratat ca o urgență care necesita medic.

„Mie mi se pare suficient de grav. Puteau să analizeze, să vadă care este starea copilului, cât de critic este cazul. Faptul că aveau persoană inconștientă căzută, fără detalii, și aveau echipaj cu medic, eu l-aș fi trimis acolo”, a afirmat directoarea SAJ Bacău.

Potrivit acesteia, situația s-a complicat ulterior, deoarece în momentul în care asistentul medical ajuns la școală a cerut sprijin suplimentar, nu mai exista niciun medic disponibil.

„La momentul la care asistentul a făcut solicitare nu era niciun medic disponibil în județul Bacău. Era la o altă urgență de cod roșu. La ora 13:51 s-a eliberat și a plecat spre localitate. A ajuns la 14:22, a continuat resuscitarea împreună cu echipajul care era acolo, iar la 14:38 a declarat decesul”, a spus Aura Crețu.

Până la sosirea medicului, elevul a fost resuscitat de profesorii din școală și de asistentul medical trimis inițial la intervenție.

În urma cazului, la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău au fost declanșate controale, iar conducerea instituției a anunțat formarea unei comisii alcătuite din doi medici care va verifica modul în care au fost alocate resursele medicale în ziua tragediei și dacă au fost respectate procedurile.

În acest caz a fost deschis și un dosar penal.

