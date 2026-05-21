Un elev de 15 ani din Bacău a murit la şcoală în timpul unei pauze. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Foto: InquamPhotos/George Călin

Un elev în vârstă de 15 ani din localitatea Buhoci, județul Bacău, a murit la școală, după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, relatează Agerpres.

Potrivit polițiștilor, la fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și un echipaj medical, după ce adolescentului i s-a făcut rău.

„Poliţiştii şi echipajul de ambulanţă au ajuns la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare. Din păcate, minorul de 15 ani a decedat”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

Surse din cadrul anchetei spun că băiatul se afla împreună cu doi colegi, în timpul unei pauze între orele de curs, iar la un moment dat i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut.

În ciuda intervenției echipajelor medicale, adolescentul nu a mai putut fi salvat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

