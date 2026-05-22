Live TV

Exclusiv Raed Arafat, după moartea elevului din Bacău: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”

Data publicării:
Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Mai multe anchete au fost declanșate după moartea unui copil la o școală din județul Bacău, unde primul echipaj ajuns la intervenție a fost o ambulanță fără medic, deși cazul fusese încadrat la cod roșu. Raed Arafat a anunțat la Digi24 că DSU a trimis deja o echipă de control pentru a verifica toate circumstanțele intervenției. În paralel, Ministerul Sănătății și conducerea Serviciului de Ambulanță Bacău desfășoară propriile verificări. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat că, potrivit protocoalelor actuale, un caz clasificat drept cod roșu nu presupune automat ca primul echipaj trimis să aibă medic.

„Codul roșu nu înseamnă că pleacă automat mașina cu medic. Codul roșu înseamnă că se trimite o mașină cât mai apropiată și, da, poate fi trimisă mașina cu medic în sprijinul ei sau chiar elicopterul ori altă resursă”, a declarat șeful DSU.

El a subliniat că prezența unui echipaj format din paramedici sau asistent medical nu înseamnă că intervenția a fost necorespunzătoare.

„Faptul că sosește prima mașină cu paramedici sau cu asistent nu înseamnă că a fost trimisă o resursă inadecvată, pentru că și ei au pregătirea și cunoștințele necesare pentru a începe resuscitarea și pentru a o continua. Asistentul medical, conform reglementărilor, trebuie să știe să ducă o resuscitare cap-coadă, inclusiv cu administrare medicamentoasă”, a explicat Arafat.

Șeful DSU a precizat că toate ambulanțele de acest tip sunt dotate pentru intervenții de urgență.

„Toate ambulanțele cu asistenți și paramedici au defibrilatoare automate, echipamente și tot ce le trebuie ca să înceapă imediat resuscitarea. Sunt situații în care resuscitarea reușește înainte să sosească medicul”, a spus acesta.

Mașina SMURD de terapie intensivă de la Bacău, din lipsă de medici la UPU, nu funcționează permanent, nu este 24 din 24 de ore. În ziua respectivă, conform informațiilor pe care le avem, nu era în lucru în timpul zilei și era disponibilă doar mașina cu medic de la Ambulanță.

Arafat a adăugat că, din datele preliminare, în județ ar fi fost disponibilă o singură mașină cu medic.

„La Bacău nu poate fi susținută zilnic mașina de terapie intensivă a SMURD-ului. Alaltăieri se pare că a fost o singură mașină disponibilă, iar la Unitatea de Primiri Urgențe nu aveau medici care să asigure a doua mașină, cea de terapie intensivă mobilă de la SMURD”, a explicat șeful DSU.

Acesta a insistat că toate circumstanțele vor fi analizate înainte ca autoritățile să tragă concluzii.

„Am trimis inspecția, vom verifica absolut toate aspectele care s-au întâmplat. Vom verifica mersul lucrurilor, dacă s-au respectat toate regulile și dacă copilul a primit toate îngrijirile necesare din momentul în care s-a sunat la 112”, a afirmat Arafat.

El a spus că răspunsurile finale vor veni doar după autopsie și după analiza completă a intervenției.

„Avem o necunoscută și va trebui să vedem ce s-a întâmplat cu copilul. Acest lucru, din păcate, nu se va afla decât după investigația post-mortem, adică autopsia și investigațiile de medicină legală”, a declarat șeful DSU.

În ceea ce privește intervenția profesorilor și a persoanelor aflate la fața locului, Arafat a spus că începerea manevrelor de resuscitare înaintea sosirii ambulanței a fost un lucru corect.

„Cei care au fost acolo au început resuscitarea până a sosit prima ambulanță. Este normal în orice caz de stop cardiac. Cu cât cineva începe resuscitarea mai repede, cu atât șansa este mai mare”, a spus acesta.

Șeful DSU a avertizat că este prea devreme pentru stabilirea unor responsabilități.

„La acest moment rămânem rezervați la orice comentariu până nu se face analiza integrală, cap-coadă, de la momentul în care s-a sunat până la momentul în care s-a declarat că nu se mai poate face nimic”, a declarat Arafat.

Răspunderea poate să înceapă de la nivelul dispeceratului, dacă decizia luată a fost greșită. Vom analiza ce disponibilități au fost la îndemâna dispecerului și ce putea să trimită alternativ.

Arafat a mai subliniat că lipsa unui medic în primul echipaj trimis la intervenție este o situație întâlnită și în alte state.

„Este imposibil să asiguri un medic pentru fiecare intervenție. Nici în România, nici în alte țări. De aceea există mașinile de prim ajutor care sunt trimise în prima fază, până sosește medicul. Aceste lucruri sunt prevăzute în ordinul de ministru și în protocolul nostru și sunt similare cu ceea ce se întâmplă în alte țări din Europa și din lume care au sisteme avansate”, a concluzionat Raed Arafat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
2
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
3
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
4
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
5
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
Digi Sport
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Un elev de 15 ani din Bacău a murit la şcoală în timpul unei pauze. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
schior
Schiorul care a murit în urma avalanșei din Bucegi era ofițer ISU. Mesajul transmis de colegii lui
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Raed Arafat prezintă documente, după acuzațiile într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD: „Sunt nefondate și contradictorii”
Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD. Acuzațiile oficiale ale Parchetului Militar
raed arafat
Reacția lui Raed Arafat după audierea de la Parchetul Militar: „Nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete”
Recomandările redacţiei
stramtoarea ormuz - nave
Cum își extinde Iranul puterea în Strâmtoarea Ormuz: puncte de...
Tanya Los (L), 57, and her husband Valery, stand in their house near damage caused by a rocket which destroyed their house in the village of Mala Tomachka
„Cine controlează Mala Tokmachka controlează lumea”. Cum a devenit...
cos de cumparaturi cu alimente in supermarket
De ce diferă datele despre inflație publicate de INS și Eurostat...
Iran War
Ayatollahul dispărut: unde se află Mojtaba Khamenei, liderul suprem...
Ultimele știri
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 186.8 milioane de lei în T1 2026
RD Congo: Centru de tratament Ebola, incendiat de localnicii care voiau sa recupereze cadavrul unui tânăr, ucis de boală
Cum va fi vremea în prima lună de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky, mărturisiri din perioada tulbure a tinereții. Ce a stat în spatele relației cu Bill Clinton...
Cancan
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Fanatik.ro
El este jucătorul de care FCSB trebuie să se teamă la baraj. E panică totală când mingea e la el și poate...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Ce pensie șocantă primește Mihai Neșu de la statul român. Olanda îi dă lunar de 30 de ori mai mult
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...