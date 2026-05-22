Mai multe anchete au fost declanșate după moartea unui copil la o școală din județul Bacău, unde primul echipaj ajuns la intervenție a fost o ambulanță fără medic, deși cazul fusese încadrat la cod roșu. Raed Arafat a anunțat la Digi24 că DSU a trimis deja o echipă de control pentru a verifica toate circumstanțele intervenției. În paralel, Ministerul Sănătății și conducerea Serviciului de Ambulanță Bacău desfășoară propriile verificări. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat că, potrivit protocoalelor actuale, un caz clasificat drept cod roșu nu presupune automat ca primul echipaj trimis să aibă medic.

„Codul roșu nu înseamnă că pleacă automat mașina cu medic. Codul roșu înseamnă că se trimite o mașină cât mai apropiată și, da, poate fi trimisă mașina cu medic în sprijinul ei sau chiar elicopterul ori altă resursă”, a declarat șeful DSU.

El a subliniat că prezența unui echipaj format din paramedici sau asistent medical nu înseamnă că intervenția a fost necorespunzătoare.

„Faptul că sosește prima mașină cu paramedici sau cu asistent nu înseamnă că a fost trimisă o resursă inadecvată, pentru că și ei au pregătirea și cunoștințele necesare pentru a începe resuscitarea și pentru a o continua. Asistentul medical, conform reglementărilor, trebuie să știe să ducă o resuscitare cap-coadă, inclusiv cu administrare medicamentoasă”, a explicat Arafat.

Șeful DSU a precizat că toate ambulanțele de acest tip sunt dotate pentru intervenții de urgență.

„Toate ambulanțele cu asistenți și paramedici au defibrilatoare automate, echipamente și tot ce le trebuie ca să înceapă imediat resuscitarea. Sunt situații în care resuscitarea reușește înainte să sosească medicul”, a spus acesta.

Mașina SMURD de terapie intensivă de la Bacău, din lipsă de medici la UPU, nu funcționează permanent, nu este 24 din 24 de ore. În ziua respectivă, conform informațiilor pe care le avem, nu era în lucru în timpul zilei și era disponibilă doar mașina cu medic de la Ambulanță.

Arafat a adăugat că, din datele preliminare, în județ ar fi fost disponibilă o singură mașină cu medic.

„La Bacău nu poate fi susținută zilnic mașina de terapie intensivă a SMURD-ului. Alaltăieri se pare că a fost o singură mașină disponibilă, iar la Unitatea de Primiri Urgențe nu aveau medici care să asigure a doua mașină, cea de terapie intensivă mobilă de la SMURD”, a explicat șeful DSU.

Acesta a insistat că toate circumstanțele vor fi analizate înainte ca autoritățile să tragă concluzii.

„Am trimis inspecția, vom verifica absolut toate aspectele care s-au întâmplat. Vom verifica mersul lucrurilor, dacă s-au respectat toate regulile și dacă copilul a primit toate îngrijirile necesare din momentul în care s-a sunat la 112”, a afirmat Arafat.

El a spus că răspunsurile finale vor veni doar după autopsie și după analiza completă a intervenției.

„Avem o necunoscută și va trebui să vedem ce s-a întâmplat cu copilul. Acest lucru, din păcate, nu se va afla decât după investigația post-mortem, adică autopsia și investigațiile de medicină legală”, a declarat șeful DSU.

În ceea ce privește intervenția profesorilor și a persoanelor aflate la fața locului, Arafat a spus că începerea manevrelor de resuscitare înaintea sosirii ambulanței a fost un lucru corect.

„Cei care au fost acolo au început resuscitarea până a sosit prima ambulanță. Este normal în orice caz de stop cardiac. Cu cât cineva începe resuscitarea mai repede, cu atât șansa este mai mare”, a spus acesta.

Șeful DSU a avertizat că este prea devreme pentru stabilirea unor responsabilități.

„La acest moment rămânem rezervați la orice comentariu până nu se face analiza integrală, cap-coadă, de la momentul în care s-a sunat până la momentul în care s-a declarat că nu se mai poate face nimic”, a declarat Arafat.

Răspunderea poate să înceapă de la nivelul dispeceratului, dacă decizia luată a fost greșită. Vom analiza ce disponibilități au fost la îndemâna dispecerului și ce putea să trimită alternativ.

Arafat a mai subliniat că lipsa unui medic în primul echipaj trimis la intervenție este o situație întâlnită și în alte state.

„Este imposibil să asiguri un medic pentru fiecare intervenție. Nici în România, nici în alte țări. De aceea există mașinile de prim ajutor care sunt trimise în prima fază, până sosește medicul. Aceste lucruri sunt prevăzute în ordinul de ministru și în protocolul nostru și sunt similare cu ceea ce se întâmplă în alte țări din Europa și din lume care au sisteme avansate”, a concluzionat Raed Arafat.

