Digi 24 a obținut documentul în care judecătorii explică de ce sunt de acord ca Elena Udrea să iasă din închisoare mai devreme. Condamnată pentru corupție la 6 ani de detenție, fosta ministră merită să iasă după mai puțin de 4 ani, deoarece ar fi avut un comportament exemplar în spatele gratiilor, este unul dintre argumente.

Motivarea obținută de Digi 24 arată că instanța a luat în calcul faptul că Elena Udrea a făcut cereri în mod constant la Penitenciarul Târgușorul Nou, în care a solicitat audierea la comisia de muncă, ceea ce a arătat interesul acesteia de a munci. Ea a făcut cursuri după gratii. Un alt lucru care a cântărit la cererea ei de eliberare este faptul că a ținut constant în legătura cu familia, ceea ce a ar fi arătat integrarea ei mai ușoară societate după eliberare. Totodată, cât timp a fost încarcerată, ea nu a fost sancționată disciplinar și a fost recompensată de 16 ori. Instanța a mai luat în calcul și faptul că are un copil mic în întreținere și că are obligații morale, de creștere și de educare. Pe baza documentelor puse la dispoziție de apărarea sa, se precizează că Elena Udrea are șanse mari să găsească un loc de muncă legal atunci când va ieși din închisoare.

Fostul ministru se află în Penitenciarul Târgușor din iunie 2022, după extedarea din Bulgaria.

Decizia Judecătoriei Ploiești de eliberare condiționat a fost contestată de Direcția Națională Anticorupție.

