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Proiect de lege care înăspreşte sancţiunile pentru infracţiunile de mediu, pus în dezbatere. Apar pedepse cu ani grei de închisoare

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diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Facebook
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Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăspreşte sancţiunile pentru infracţiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracţiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. Totodată, sunt introduse noi infracţiuni, se majorează substanţial valoarea unei zile-amendă pentru companii, iar săvârşirea unei infracţiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanţă agravantă.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a pus în transparenţă proiectul de lege care creşte semnificativ sancţiunile pentru infracţiunile de mediu, transpunând Directiva europeană privind criminalitatea de mediu, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de instituţie.

„Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuţii depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalităţii de mediu. Un proiect ambiţios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul şi pun în pericol viaţa oamenilor, sancţiunile trebuie să fie proporţionale cu efectele produse. Poluarea gravă şi distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câştigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, a afirmat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Proiectul stabileşte un sistem gradual de sancţionare a infracţiunilor deja existente în legislaţia privind protecţia mediului, în funcţie de gravitatea faptei şi de efectele produse:

  • închisoare de la 1 la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane ori daune semnificative mediului;
  • închisoare de la 2 la 7 ani, atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv;
  • închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative, produse pe scară largă, care sunt ireversibile ori de lungă durată;
  • închisoare de la 10 la 20 de ani, dacă infracţiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

Sunt, de asemenea, introduse noi infracţiuni de mediu prevăzute de Directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanţii ministerului.

Pentru persoanele juridice, proiectul majorează substanţial valoarea unei zile-amendă, care va putea fi stabilită între 500 şi 25.000 de lei, astfel încât sancţiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri.

Totodată, săvârşirea unei infracţiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanţă agravantă. În numeroase cazuri vor fi sancţionate şi tentativa, precum şi faptele săvârşite din culpă. Proiectul reglementează distinct situaţiile în care prejudiciul este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă, inclusiv formele de criminalitate de mediu de o gravitate excepţională asociate conceptului de ”ecocid”.

Proiectul stabileşte şi obligaţii privind pregătirea profesională a autorităţilor implicate, cooperarea dintre instituţii, prevenirea infracţiunilor, colectarea datelor statistice şi elaborarea unei strategii naţionale pentru combaterea infracţiunilor împotriva mediului.

Noua reglementare transpune Directiva (UE) 2024/1203, adoptată în contextul în care evaluările europene au arătat că numărul cauzelor de criminalitate de mediu investigate şi soluţionate este redus, iar sancţiunile existente nu sunt întotdeauna eficiente, proporţionale şi suficient de descurajatoare.

Editor : Liviu Cojan

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