De ce sunt periculoase situațiile post-explozie pentru structura afectată a blocului. Explicația inginerilor constructori

În urma exploziei devastatoare, care a provocat victime și distrugeri ireversibile unui bloc de locuințe din cartidul Rahova, din București, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS) explică, într-o postare în pagina sa de Facebook, de ce sunt periculoase situațiile de după o explozie pentru structura afectată, dar și pentru personalul de intervenție și pentru vecinătăți.

Specialiștii explică faptul că astfel de situații necesită o atenție deosebită din perspectivă structurală. De altfel, șeful DSU, Raed Arafat, a avertizat deja că blocul afectat de explozie este la risc de explozie, adăugând că este strict interzis accesul în clădire pentru locatari.

Blocul are structură din panouri prefabricate. La cele două etaje rămase în consolă după explozie, panourile care atârnă au legături care pot ceda în orice moment, explică specialiștii AICPS.

Ce înseamnă acest lucru: elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă. Experiența inginerilor arată că orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri de zona afectată a construcției este în pericol.

„Insistăm asupra faptului că inclusiv personalul de intervenție trebuie să dea dovadă de precauție sporită.

Și este esențial ca publicul să respecte erimetrele de siguranță stabilite la fața locului”, se mai arată în comunicatul specialiștilor AICPS.

Experții tehnici atestați din cadrul AICPS sunt la dispoziția autorităților, pentru a determina măsurile tehnice adecvate de siguranță și intervenție.

Editor : M.C