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Israelul a provocat un mini-cutremur în Liban după distrugerea unor tuneluri

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explozie liban profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
Un corespondent al AFP a simţit mişcarea telurică înainte de a auzi o detonaţie puternică

Armata israeliană a aruncat în aer joi tuneluri situate sub o fostă poziţie strategică a Hezbollah din sudul Libanului, declanşând o mişcare telurică atât de puternică încât a fost detectată de agenţiile de supraveghere seismologică, scrie AFP.

Jurnalişti ai AFP aflaţi în regiune au auzit mai multe detonări. Într-un videoclip distribuit de ministrul israelian al apărării, Israel Katz, se poate vedea o uriaşă minge de foc care se ridică spre cer în timpul nopţii.

„Armata israeliană a distrus astăzi infrastructurile subterane ale organizaţiei teroriste Hezbollah de pe creasta Ali Taher, finalizând astfel stabilirea zonei de securitate în sudul Libanului”, au indicat premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Israel Katz într-un comunicat.

„Este vorba despre o infrastructură teroristă strategică construită pe parcursul a două decenii, cu finanţare şi planificare iraniană”, au adăugat ei.

Explozia a fost atât de puternică încât U.S. Geological Survey (USGS), referinţă mondială în detectarea cutremurelor, a înregistrat o mişcare telurică cu magnitudinea 4,1 care s-a produs la ora 18:08 GMT în regiunea Nabatiye, unde se află creasta Ali Taher.

Această mişcare telurică, echivalentă cu un mic seism, a fost resimţită de numeroşi locuitori din sudul Libanului, notează AFP, citată de Agerpres.

„Stăteam jos şi totul s-a zguduit”, a povestit pentru AFP Joelle Fares care tocmai s-a instalat la Marjayoun, la cinci kilometri de Ali Taher. "A fost un miros de praf de puşcă ars, am tresărit", a adăugat ea.

În Liban, Agenţia Naţională de Informaţii (ANI oficială) a raportat o operaţiune de dinamitare în sectorul Ali al-Taher de către forţele israeliene.

Un corespondent al AFP a simţit mişcarea telurică înainte de a auzi o detonaţie puternică

Un corespondent al AFP a simţit mişcarea telurică înainte de a auzi o detonaţie puternică, iar un altul a raportat că undele de şoc au ajuns până în oraşul sudic Sidon, situat la aproximativ 40 de kilometri de capitală.

Armata israeliană anunţase săptămâna trecută capturarea acestei creste, situată la nord de râul Litani, care se află la marginea zonei ocupate de Israel în sudul Libanului.

Israelul afirmă că Hezbollah săpase tuneluri în acest sector, permiţându-i să lanseze drone şi rachete împotriva poziţiilor militare israeliene din sudul Libanului, precum şi asupra nordului Israelului de cealaltă parte a frontierei.

„Un complex de comandă centrală aparţinând unităţii Badr a Hezbollah se afla în cadrul acestor infrastructuri subterane, incluzând (...) depozite de arme şi spaţii de locuit care le permiteau teroriştilor să gestioneze operaţiunile de luptă şi să rămână sub pământ pentru perioade lungi de timp”, a precizat armata într-un comunicat.

În martie, Hezbollah a antrenat Libanul în războiul regional în solidaritate cu Iranul, însă violenţele au scăzut în intensitate de la înţelegerea dintre Iran şi Statele Unite din iunie, în paralel cu un acord între Liban şi Israel.

În timpul negocierilor dintre Liban şi Israel, Statele Unite, mediatori ai discuţiilor, au propus ca armata libaneză să preia controlul asupra crestei Ali Taher, însă Hezbollah a refuzat, a indicat pentru AFP o sursă apropiată participanţilor. 

Editor : Liviu Cojan

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