Live TV

Diana Buzoianu, sesizare penală: 250.000 de puieţi care trebuiau plantaţi, existau doar pe hârtie. „Aşa se fură pădurile viitoare”

Data publicării:
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu Foto: Facebook

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, arată, marţi, că aproximativ 250.000 de puieţi care trebuiau să fie plantaţi în păduri anii următori, care existau pe hârtie, pe teren au fost de negăsit.

Controlul Gărzii Forestiere de la Timişoara a arătat că personalul silvic care gestiona aceste pepiniere avea cunoştinţă despre lipsa puieţilor, dar a continuat să înscrie în documente existenţa acestora şi, în unele situaţii, să deconteze lucrări de întreţinere pentru culturi care nu mai existau efectiv în teren. „Aşa se fură pădurile viitoare”, apreciază ministrul, anunţând că a fost depusă o sesizare penală.

„Timişoara, Direcţia Silvică Caraş-Severin: au fost verificate 55 de pepiniere chiar zilele acestea. Viitorul pădurilor noastre. Concluzia? Aproximativ 250.000 de puieţi care trebuiau să fie plantaţi în păduri anii următori, care existau pe hârtie în aceste pepiniere, pe teren au fost de negăsit. Aşa se fură pădurile viitoare. Prejudiciul estimat: 77.000 de lei. Controlul Gărzii Forestiere de la Timişoara a arătat că personalul silvic care gestiona aceste pepiniere avea cunoştinţă despre lipsa puieţilor, dar a continuat să înscrie în documente existenţa acestora şi, în unele situaţii, să deconteze lucrări de întreţinere pentru culturi care nu mai existau efectiv în teren. Cu alte cuvinte, documentele arătau o realitate, iar terenul arăta alta”, a scris, marţi, pe Facebook, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzianu.Potrivit acesteia, Garda Forestieră de la Timişoara a făcut sesizare către organele penale.

„Vom vedea ce măsuri se vor lua la final în acest caz. Până una alta, Direcţia Silvică Caraş-Severin trebuia să aplice sancţiuni personalului din subordine. Sancţiunile disciplinare aplicate de Direcţia Caraş-Severin? Câteva reduceri salariale de 10% pentru personalul silvic şi câteva avertismente scrise pentru şefii de ocol. E revoltător, da. Dar vestea bună pentru noi şi vestea proastă pentru directorii Romsilva e că pe termen mediu aşa ceva nu va mai fi posibil pentru că reforma pe care am lansat-o deja la Romsilva presupune încheierea de contracte de mandat cu şefii de ocoale, pe criterii de performanţă clare”, a mai declarat ministrul interimar al Mediului.

Buzoianu adaugă că, de anul viitor, în urma evaluărilor, cine nu îndeplineşte criteriile de performanţă, precum realizarea efectivă a lucrărilor planificate (inclusiv în pepiniere), nu va primi avertismente: „Va primi o desfacere de contract”.

„Felicit Garda forestieră de la Timişoara şi Garda Forestieră Naţională pentru aducerea la lumină a acestui caz important de fraudă”, a mai transmis ministrul interimar al Mediului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
litoral navodari plaje
Blocaj pe litoral la începutul sezonului estival. Stațiunea unde 70% dintre plaje ar putea rămâne neamenajate anul acesta
garda de mediu perchezitii
Acțiune cu drone după arderile ilegale de deșeuri din jurul Capitalei: 136 de tone confiscate și amenzi de aproximativ 700.000 de lei
cimitir de masini
Programul Rabla ar putea fi limitat la mașini fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu: „Valoarea voucherelor rămâne aceeași”
diana buzoianu 11
Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026. Buzoianu anunță peste 3 miliarde de lei pentru „Rabla”, apă şi canalizare şi energie verde
Summer mountain forest view in Debar province, North Macedonia, Europe.
Pădurea Nadăș revine în proprietatea statului după 20 de ani de litigii. Diana Buzoianu: „Nu ne oprim aici”
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub...
Vladimir Putin.
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea...
benjamin netanyahu - donald trump
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA...
Ultimele știri
OpenAI, acționată în instanță de Florida. ChatGPT, considerat risc pentru siguranța publică
Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European a aprobat eliminarea taxelor pentru unele importuri din SUA
Ucraina schimbă soarta războiului: o schimbare de ritm al luptelor alimentează discuțiile despre un posibil armistițiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de ”trigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Demis oficial de la Farul, Flavius Stoican este aproape de a prelua o altă echipă
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Acum e pe cai mari, dar controversele n-au ocolit-o. De ce a pierdut Zara Larsson un contract de 3 milioane $
Film Now
„Uită-te la fața mea!” Cum a demonstrat Paul Rudd că nu are intervenții estetice la 57 de ani, după ce fanii...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Homer, fiul lui Richard Gere, viral după apariția în "Euphoria". Internetul îl adoră pentru că are un "corp...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui