Ce au pățit mai mulți oameni strâmtorați financiar, după ce au acumulat datorii „pe caiet" la un magazin din Mureș. 7 persoane arestate

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Şase bărbaţi şi o femeie din comuna mureşeană Band au fost arestate preventiv într-un dosar de constituire a unui grup infracţional care se ocupa cu cămătăria, trafic de persoane şi de minori, potrivit comunicatului de presă remis vineri de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Cinci dintre aceste persoane, rude între ele, ar fi constituit, în cursul anului trecut, o grupare de criminalitate organizată, având ca scop obţinerea unor sume de bani de la persoane nevoiaşe.

Cei împrumutaţi cu bani de membrii grupării, în momentul în care nu îşi mai puteau achita datoriile şi dobânzile pretinse, ar fi fost transportaţi la muncă în agricultură pe teritoriul Ungariei, iar plata pentru munca prestată le era reţinută, notează sursa citată de Agerpres.

O altă metodă de îndatorare a persoanelor ar fi fost comercializarea de carne de porc şi produse alimentare „pe caiet”, prin intermediul magazinului deschis de către unul dintre membrii grupului infracţional, unde acesta ar fi vândut şi persoanelor aflate în imposibilitate de plată.

Totodată, în contul datoriilor, membrii grupului infracţional organizat şi-ar fi însuşit beneficiile sociale ale datornicilor, sub formă de alocaţii sau ajutoare sociale.

Potrivit comunicatului de presă, aceştia ar fi fost sprijiniţi de alte două persoane: un angajat al unei instituţii publice, care le-ar fi facilitat încasarea directă, în numele victimelor, a alocaţiilor şi ajutoarelor sociale de care acestea beneficiau, şi un angajat al oficiului poştal din localitate, care ar fi eliberat persoanelor cercetate sumele de bani cuvenite victimelor.

Activitatea infracţională a celor şapte persoane a fost documentată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, împreună cu procurorii Serviciului Teritorial DIICOT, iar probatoriul administrat a reliefat că, pe parcursul anului 2025, gruparea ar fi recrutat şi exploatat 21 de persoane vătămate, dintre care şase minore.

În urma a nouă percheziţii efectuate la data de 21 ianuarie, în localitatea Band, la locuinţele persoanelor cercetate au fost descoperite şi ridicate sume de bani, carduri, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.

La aceeaşi dată, procurorii DIICOT au dispus reţinerea celor şapte persoane.

Ulterior, în 22 ianuarie, Tribunalul Mureş a dispus arestarea preventivă a cinci dintre aceste persoane, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureş.

