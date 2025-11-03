Doi soți au fost reţinuţi după ce au agresat turma de oi a unui consătean

Două persoane din comuna Cozmeşti au fost reţinute de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor după ce au agresat o turmă de oi aparţinând unui consătean.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, incidentul a avut loc pe data de 30 octombrie când cele două persoane, soţ şi soţie, au lovit oile, una dintre acestea fiind ucisă.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii vasluieni au stabilit că, în ziua de 30 octombrie 2025, la ora 15.00, aflaţi pe un şes din extravilanul localităţii Băleşti, comuna Cozmeşti, persoanele cercetate ar fi lovit cu corpuri contondente o turmă de ovine, lăsată nesupravegheată. Urmare a loviturilor aplicate, o ovină ar fi suferit vătămări iar o alta ar fi fost ucisă. Ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui au luat faţă de cele două persoane cercetate măsura reţinerii, pe o perioadă de 24 de ore. Acestea urmează a fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea dispunerii unor măsuri preventive”, precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor cercetate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept şi rănirea cu intenţie a animalelor.

Editor : Liviu Cojan