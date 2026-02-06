Doi soţi, tâlhăriţi pe stradă de 13.000 lei, bani împrumutaţi de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Doi soţi au fost atacaţi şi jefuiţi de 13.000 de lei, vineri, pe o stradă din Cernavodă, după ce împrumutaseră suma respectivă de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, fiind depistat de poliţişti unul dintre atacatori.

Din imaginile surprinse pe o cameră video amplasată în zona unde s-a produs tâlhăria reiese cum cei doi vârstnici au fost atacaţi de un bărbat şi o femeie, relatează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, lucrătorii Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi vineri, aproape de ora 12:30, printr-un apel la numărul unic de urgenţe 112, că pe strada Unirii din Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa”, se arată în comunicatul transmis de IPJ.

Din cercetările efectuare de poliţişti a reieşit că persoane necunoscute ar fi smuls banii din mâna persoanei vătămate şi ar fi împins-o la sol, ulterior părăsind locul faptei.

Până la aceste moment, a fost identificat un bărbat, de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cercetările efectuate în acest caz sunt în derulare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

