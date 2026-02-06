Inundațiile au făcut prăpăd în Spania și Portugalia. Bilanțul este dramatic: 10 mii de oameni și-au părăsit casele. Cel puțin doi oameni au murit, sunt șase răniți, iar o persoană este dată dispărută. Sunt mii de intervenții ale salvatorilor pentru a scoate oameni din case inundate. Nu se circulă pe zeci de drumuri. Probleme sunt și pe calea ferată, trenurile din Andaluzia, Exremadura si Galicia fiind oprite, anunță The Guardian.

Ploile torențiale și vântul puternic au continuat să lovească anumite zone din Spania și Portugalia, provocând cel puțin două decese, forțând evacuarea a peste 7.000 de persoane și determinând apeluri la amânarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia.

Rafalele au transformat mai multe localități din Sudul Spaniei în lacuri uriașe.

Autoritățile din Andaluzia, unde peste 7.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, au evacuat peste noapte zonele rezidențiale din apropierea râului Guadalquivir din Cordoba, iar traficul pietonal a fost oprit pe podul roman al orașului.

Polițiștii au mers din casă în casă să îi anunțe pe oameni. Cei care nu au avut unde să meargă au fost mutați într-o sală de sport.

„Ne așteptăm la 30 mm de precipitații”, a declarat vineri președintele regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno.

Aproximativ 1.500 de locuitori au primit ordin să-și părăsească locuințele din Grazalema, un sat de munte popular în rândul turiștilor, deoarece apa s-a infiltrat prin pereții caselor și s-a revărsat pe străzile pietruite și abrupte.

În timpul unei vizite la un post de coordonare din provincia Cadiz din Andaluzia, vineri, prim-ministrul Pedro Sanchez a avertizat că pe spanioli îi așteaptă „zile complicate” și a făcut apel la prudență și calm. El a spus că 10.000 de membri ai personalului de urgență au fost mobilizați pentru a ajuta în întreaga regiune, adăugând că guvernul central coordonează răspunsul împreună cu guvernul regional din Andaluzia.

Imagini dramatice vin și din Portugalia. Pompierii au evacuat zeci de oameni cu bărcile, după ce drumurile au fost acoperite de ape.

Furtuna Leonardo, care a lovit Peninsula Iberică în această săptămână, a determinat guvernul portughez să prelungească starea de calamitate în 69 de municipalități până la jumătatea lunii februarie.

Furtuna a provocat moartea unui bărbat în Portugalia, iar vineri a fost găsit cadavrul unei femei care fusese luată de apele unui râu din regiunea Andaluzia, din sudul Spaniei.

În al doilea oraș ca mărime din Portugalia, Porto, râul Douro a ieșit din matcă în primele ore ale zilei de vineri, provocând inundații minore la terasele cafenelelor de pe malul râului. În sudul țării, o mare parte din orașul Alcácer do Sal, situat pe malul râului Sado, a rămas semi-inundat pentru a treia zi consecutivă.

Comandantul serviciului de protecție civilă ANEPC din Portugalia, Mario Silvestre, a declarat că șase râuri, inclusiv Tagus, sunt expuse riscului de inundații semnificative, adăugând că Portugalia se confruntă cu cea mai gravă amenințare de inundații de-a lungul Tagusului din ultimele trei decenii.

Daunele și incertitudinea provocate de furtună au dat naștere la apeluri pentru amânarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminică.

André Ventura, liderul partidului de extremă dreapta Chega, a declarat că votul ar trebui amânat cu o săptămână, deoarece alegerile sunt „o chestiune de egalitate între toți portughezii”.

Însă autoritatea electorală națională a declarat că votul va avea loc conform programului. „Starea de urgență, alertele meteorologice sau situațiile nefavorabile generale nu constituie în sine un motiv suficient pentru amânarea votului într-un oraș sau o regiune”, a declarat aceasta.

Meteorologii avertizează că furtuna Leonardo va aduce ploi și vânt puternic în Peninsula Iberică până la finalul săptămânii.

