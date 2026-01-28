PSD vrea ca Guvernul să acorde ajutoare pentru pensionari, în două tranșe. Cine se încadrează și despre ce sume e vorba (surse)

Live TV

Social-democrații ar vrea ca Guvernul să cuprindă în proiectul pentru bugetul din acest an și acordarea unor ajutoare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Este vorba despre cei cu pensii mai mici de 3.000 de lei care să primească sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei, în funcție de venituri, în două tranșe de-a lungul anului. 

Surse social-democrate au declarat pentru Digi24.ro că există trei variante în acest moment în discuție:

  • 600 de lei pentru pensionarii care au pensie cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei;

Ar fi vorba despre 1 milion de pensionari, iar banii s-ar acorda în două tranșe de câte 300 de lei în aprilie și decembrie.

  • 800 de lei pentru cei cu pensie cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei;

S-ar aplica pentru aproximativ 621 de mii de pensionari, în două tranșe de câte 400 de lei, tot în lunile aprilie și decembrie. 

  • 1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei;

Măsura s-ar aplica pentru 1,24 de milioane de beneficiari, care ar urma să primească banii tot în două tranșe. 

În total, social-democrații susțin că ar beneficia de aceste ajutoare 2,8 milioane de pensionari, iar impactul bugetar total ar fi de 2,35 miliarde de lei. Rămâne de văzut dacă măsura va fi acceptată în interiorul Coaliției de guvernare și dacă bugetul din acest an va suporta propunerea social-democraților.

„Înțelegem nevoia economiilor la buget, dar înțelegem și nevoia de solidaritate socială și nevoia de a compensa anumite categorii sociale”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, miercuri la Parlament, înainte de a participa la o ședință cu Sorin Grindeanu și restul miniștrilor PSD pe tema bugetului din acest an. 

