Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi”

La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, ritmul ofensivei ruse pare să încetinească, a declarat un oficial militar ucrainean pentru Politico.



„În prezent, se observă într-adevăr o astfel de tendinţă. Dar va fi necesar să se monitorizeze în continuare dacă această (tendinţă) va continua, dacă vor exista şi alţi factori”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni sensibile, scrie News.ro.

„Cu toate acestea, în unele locuri, terminalele militare ucrainene Starlink care nu au fost încă înregistrate au fost, de asemenea, deconectate. Dar procesul de înregistrare este în curs”, a adăugat oficialul.

„De fapt, ei (unităţile ruse) au probleme acum. Sunt ca nişte pisoi orbi”, a declarat separat pentru Politico un comandant al Statului Major ucrainean, căruia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.

Vineri, bloggerii militari ruşi, care în trecut l-au lăudat pe Musk pentru retorica sa anti-ucraineană, s-au plâns de defecţiunea în masă a terminalelor pentru serviciul satelitar Starlink, care a început în seara zilei de 4 februarie pe linia frontului din Ucraina.

„Forţele armate ruse au folosit terminale Starlink neautorizate pentru a asigura comunicaţiile pe front. Pericolul este că aceasta a fost o soluţie mai simplă decât dezvoltarea unor alternative noi, precum instalarea unor cabluri de fibră optică - care se rup constant -, amenajarea unor punţi de comunicaţii sau utilizarea pe scară largă a staţiilor digitale pentru transmiterea unor pachete mici de date”, a scris joi canalul rus de Telegram Dva Maiora, pro-război. „Acum fie se foloseşte metoda tradiţională, fie vor găsi urgent o soluţie proprie”, au adăugat bloggerii, acuzându-l pe Musk că ajută armata ucraineană.

„Inamicul se confruntă cu un dezastru”

La începutul acestei săptămâni, Ministerul Apărării din Ucraina, în coordonare cu SpaceX, a lansat verificarea terminalelor Starlink pentru a proteja civilii de dronele ruseşti, care au început să utilizeze ilegal conexiunile Starlink în timpul atacurilor masive asupra reţelei energetice a Ucrainei.

„Această măsură este o reacţie directă la utilizarea ilicită a terminalelor Starlink de către forţele ruse. Dronele ruse echipate cu Starlink sunt dificil de interceptat: zboară la altitudini joase, sunt rezistente la războiul electronic şi pot fi pilotate în timp real de la distanţe mari”, a arătat Ministerul Apărării din Ucraina într-un răspuns trimis Politico.

„În curând, numai terminalele înregistrate şi autorizate vor funcţiona în Ucraina; orice dispozitive neconfirmate vor fi dezactivate”, a avertizat ministerul, îndemnându-i pe toţi comandanţii unităţilor armatei ucrainene, precum şi pe civili, să înregistreze rapid numerele de serie ale terminalelor Starlink la diferite organe de stat ucrainene.

A durat doar o zi până la închiderea masivă a terminalelor Starlink.

„Ruşii nu au doar o problemă pe front; inamicul se confruntă cu un dezastru. Comanda trupelor se prăbuşeşte. Operaţiunile de asalt au fost oprite în multe zone. Trupele noastre au raportat, totodată, probleme cu cei care nu au trimis prompt listele pentru terminalele private Starlink. Procesarea este în curs”, a declarat Serhii Bezkrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, într-o postare pe Facebook.

Multe unităţi ucrainene au raportat într-adevăr că terminalele lor Starlink, chiar şi după ce au fost înregistrate, au încetat să funcţioneze, punând în pericol operaţiunile cu drone şi evacuările. Cu toate acestea, situaţia a început să se schimbe în bine. „Unele dintre terminalele Starlink blocate funcţionează deja; echipajele îşi îndeplinesc sarcinile. Mă aştept ca toate să funcţioneze foarte curând”, a declarat Serhii Kostinski, comandantul unităţii ucrainene de drone „Serafims”.

Starlink, vital pentru Ucraina

Ministrul ucrainean al apărării, Mîkhailo Fedorov, i-a mulţumit personal lui Musk pentru închiderea Starlink pentru armata rusă din Ucraina, spunând că miliardarul din domeniul tehnologiei a intervenit din nou într-un moment crucial. „Cu plăcere”, i-a răspuns Musk pe X.

Decizia lui Musk de a activa rapid terminalele Starlink în februarie 2022 a făcut ca această conexiune să fie vitală nu numai pentru armata ucraineană, ci şi pentru infrastructura civilă şi energetică.

De la începutul războiului, peste 50.000 de terminale au fost instalate în toată ţara, furnizate de donatori, parteneri internaţionali şi Ministerul Transformării Digitale al Ucrainei. În plus, sute de mii de terminale au fost achiziţionate de ucraineni pentru a sprijini nevoile civile şi sectorul energetic naţional.

Aceste terminale au permis restabilirea rapidă a comunicaţiilor în zonele recent eliberate şi au asigurat continuitatea serviciilor de urgenţă, a operaţiunilor guvernamentale şi a infrastructurii critice. Starlink este utilizat de furnizorii de internet şi operatorii de telecomunicaţii, personalul medical şi personalul militar, profesori şi voluntari, jurnalişti şi companii IT, precum şi echipe de salvare care operează în centre de rezilienţă, a declarat Ministerul Apărării din Ucraina.

