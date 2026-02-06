Live TV

Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0845818402
Rușii au copiat Ucraina folosind Starlink în moduri similare, spun soldații ucraineni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Inamicul se confruntă cu un dezastru” Starlink, vital pentru Ucraina

La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, ritmul ofensivei ruse pare să încetinească, a declarat un oficial militar ucrainean pentru Politico.

„În prezent, se observă într-adevăr o astfel de tendinţă. Dar va fi necesar să se monitorizeze în continuare dacă această (tendinţă) va continua, dacă vor exista şi alţi factori”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni sensibile, scrie News.ro.

„Cu toate acestea, în unele locuri, terminalele militare ucrainene Starlink care nu au fost încă înregistrate au fost, de asemenea, deconectate. Dar procesul de înregistrare este în curs”, a adăugat oficialul.

„De fapt, ei (unităţile ruse) au probleme acum. Sunt ca nişte pisoi orbi”, a declarat separat pentru Politico un comandant al Statului Major ucrainean, căruia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.

Vineri, bloggerii militari ruşi, care în trecut l-au lăudat pe Musk pentru retorica sa anti-ucraineană, s-au plâns de defecţiunea în masă a terminalelor pentru serviciul satelitar Starlink, care a început în seara zilei de 4 februarie pe linia frontului din Ucraina.

„Forţele armate ruse au folosit terminale Starlink neautorizate pentru a asigura comunicaţiile pe front. Pericolul este că aceasta a fost o soluţie mai simplă decât dezvoltarea unor alternative noi, precum instalarea unor cabluri de fibră optică - care se rup constant -, amenajarea unor punţi de comunicaţii sau utilizarea pe scară largă a staţiilor digitale pentru transmiterea unor pachete mici de date”, a scris joi canalul rus de Telegram Dva Maiora, pro-război. „Acum fie se foloseşte metoda tradiţională, fie vor găsi urgent o soluţie proprie”, au adăugat bloggerii, acuzându-l pe Musk că ajută armata ucraineană.

Citește și

Algeria a cumpărat avioane de luptă Su-57E din Rusia, iar acum se așteaptă la represalii din partea SUA. Washingtonul: „E inacceptabil”

„Inamicul se confruntă cu un dezastru”

La începutul acestei săptămâni, Ministerul Apărării din Ucraina, în coordonare cu SpaceX, a lansat verificarea terminalelor Starlink pentru a proteja civilii de dronele ruseşti, care au început să utilizeze ilegal conexiunile Starlink în timpul atacurilor masive asupra reţelei energetice a Ucrainei.

„Această măsură este o reacţie directă la utilizarea ilicită a terminalelor Starlink de către forţele ruse. Dronele ruse echipate cu Starlink sunt dificil de interceptat: zboară la altitudini joase, sunt rezistente la războiul electronic şi pot fi pilotate în timp real de la distanţe mari”, a arătat Ministerul Apărării din Ucraina într-un răspuns trimis Politico.

„În curând, numai terminalele înregistrate şi autorizate vor funcţiona în Ucraina; orice dispozitive neconfirmate vor fi dezactivate”, a avertizat ministerul, îndemnându-i pe toţi comandanţii unităţilor armatei ucrainene, precum şi pe civili, să înregistreze rapid numerele de serie ale terminalelor Starlink la diferite organe de stat ucrainene.

A durat doar o zi până la închiderea masivă a terminalelor Starlink.

„Ruşii nu au doar o problemă pe front; inamicul se confruntă cu un dezastru. Comanda trupelor se prăbuşeşte. Operaţiunile de asalt au fost oprite în multe zone. Trupele noastre au raportat, totodată, probleme cu cei care nu au trimis prompt listele pentru terminalele private Starlink. Procesarea este în curs”, a declarat Serhii Bezkrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, într-o postare pe Facebook.

Multe unităţi ucrainene au raportat într-adevăr că terminalele lor Starlink, chiar şi după ce au fost înregistrate, au încetat să funcţioneze, punând în pericol operaţiunile cu drone şi evacuările. Cu toate acestea, situaţia a început să se schimbe în bine. „Unele dintre terminalele Starlink blocate funcţionează deja; echipajele îşi îndeplinesc sarcinile. Mă aştept ca toate să funcţioneze foarte curând”, a declarat Serhii Kostinski, comandantul unităţii ucrainene de drone „Serafims”.

Starlink, vital pentru Ucraina

Ministrul ucrainean al apărării, Mîkhailo Fedorov, i-a mulţumit personal lui Musk pentru închiderea Starlink pentru armata rusă din Ucraina, spunând că miliardarul din domeniul tehnologiei a intervenit din nou într-un moment crucial. „Cu plăcere”, i-a răspuns Musk pe X.

Decizia lui Musk de a activa rapid terminalele Starlink în februarie 2022 a făcut ca această conexiune să fie vitală nu numai pentru armata ucraineană, ci şi pentru infrastructura civilă şi energetică.

De la începutul războiului, peste 50.000 de terminale au fost instalate în toată ţara, furnizate de donatori, parteneri internaţionali şi Ministerul Transformării Digitale al Ucrainei. În plus, sute de mii de terminale au fost achiziţionate de ucraineni pentru a sprijini nevoile civile şi sectorul energetic naţional.

Aceste terminale au permis restabilirea rapidă a comunicaţiilor în zonele recent eliberate şi au asigurat continuitatea serviciilor de urgenţă, a operaţiunilor guvernamentale şi a infrastructurii critice. Starlink este utilizat de furnizorii de internet şi operatorii de telecomunicaţii, personalul medical şi personalul militar, profesori şi voluntari, jurnalişti şi companii IT, precum şi echipe de salvare care operează în centre de rezilienţă, a declarat Ministerul Apărării din Ucraina.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1016236556
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
antartica
Norvegia avertizează: Rusia ar putea intensifica spionajul și sabotajul în Arctica și arhipelagul Svalbard
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV)
Serghei Lavrov
Lavrov: Rusia vrea un vecin „neutru şi benign”. Cerințele pentru „teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei”
general rus Vladimir Alekseiev
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Recomandările redacţiei
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de...
Sediul DNA
Trei persoane reținute după perchezițiile de la Primăria Sectorului...
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul...
Viktor Orban Călin Georgescu
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe...
Ultimele știri
Incidente violente la meciul Rapid - Petrolul. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
Inundații în Peninsula Iberică: doi morți și 6 răniți. Peste 10.000 de oameni evacuați. Apel pentru anularea alegerilor în Portugalia
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia de deschidere, în această seară la Milano
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
A făcut top 5 al bogaţilor din România: „Dacă se bagă în fotbal, într-un an se bate la titlu!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a spus CLAR lui Mircea Lucescu să renunțe la fotbal, iar selecționerul, aflat în spital, n-a stat pe gânduri
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă