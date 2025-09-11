Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană din Maramureș

Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au cerut joi seara ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi, a anunțat directorul Salvamont Maramureş, Dan Benga.

"Echipa noastră, împreună cu Poliţia de Frontieră din localitatea Valea Vişeului - structură din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, intervin pentru a recupera doi cetăţeni ucraineni de 23 de ani, aflaţi în dificultate după zile întregi în munţi. Aceştia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si în imposibilitatea de a se mai orienta. Localizarea a fost posibilă datorită STS, locaţia lor fiindu-ne cunoscuta în acest moment fapt care uşurează misiunea echipelor de salvare", a precizat Dan Benga.

Conform sursei citate, cei doi tineri se află în apropierea Vârfului Polonica, la aproximativ 1.700 metri altitudine. În zona montană plouă abundent, iar vizibilitatea este redusă.

