Live TV

Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană din Maramureș

Data publicării:
salvmont
Foto: Salvamont Maramureș

Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au cerut joi seara ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi, a anunțat directorul Salvamont Maramureş, Dan Benga.

"Echipa noastră, împreună cu Poliţia de Frontieră din localitatea Valea Vişeului - structură din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, intervin pentru a recupera doi cetăţeni ucraineni de 23 de ani, aflaţi în dificultate după zile întregi în munţi. Aceştia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si în imposibilitatea de a se mai orienta. Localizarea a fost posibilă datorită STS, locaţia lor fiindu-ne cunoscuta în acest moment fapt care uşurează misiunea echipelor de salvare", a precizat Dan Benga.

Conform sursei citate, cei doi tineri se află în apropierea Vârfului Polonica, la aproximativ 1.700 metri altitudine. În zona montană plouă abundent, iar vizibilitatea este redusă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
Digi Sport
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar în care un bolnav de...
Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din...
Participanții la Consiliul Național de Securitate al Poloniei. Foto: Profimedia
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. „Să nu cedăm...
Ultimele știri
Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării”
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară că „nu va exista un stat palestinian”
Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
coroana pe mormant in cimitir
Edilii interzic coroanele pentru morți. Măsura luată de un oraș din România pentru a face economie la buget: „Bani irosiți degeaba”
541644812_774265248649931_2219961026792465268_n
Trei persoane care s-au pierdut pe munte în județul Vâlcea au fost găsite. Niciuna nu era echipată corespunzător
Aerial View of the Gas Leak at Nord Stream 2 in the Baltic Sea
Cinci ucraineni sunt căutați pentru atacul asupra conductei Nord Stream. Poliția germană a emis mandatele de arestare
salvamont muntii fagaras
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte în zonă. Starea tânărului grav rănit
salvamont 4
Peste 30 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Zeci de apeluri la Salvamont
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea