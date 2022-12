Două plicuri suspecte au fost primite la Ambasada Ucrainei din București

Două plicuri suspecte au fost primite la Ambasada Ucrainei la București, marți dimineață. Polițiștii și agenții SRI au fost chemați de urgență. Plicurile au fost ridicate de SRI în vederea expertizării.

UPDATE 12:10 „Intervenția echipelor SRI s-a finalizat. Plicurile au fost ridicate în vederea expertizării. În acest caz se colaborează cu toate instituțiile abilitate”, potrivit unui comunicat de presă.

Știrea inițială

Poliţiştii de la DGPMB - Secţia 1 au fost sesizaţi cu privire la faptul că, marţi, în jurul orei 11,00, la sediul unei ambasade din Sectorul 1 au fost primite două plicuri ce ar avea un conţinut suspect.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii pentru asigurarea zonei, arată sursa citată.

De asemenea, la faţa locului se deplasează echipe pirotehnice pentru efectuarea de verificări specifice.

„Echipele SRI s au deplasat la Ambasada Ucrainei astazi, in urma unui apel 112, prin care s a precizat ca au fost primite mai multe plicuri suspecte. Pirotehnistii au demarat procedura standard, pentru investigarea acestora. In urma controlului pirotehnic se va stabili daca va fi nevoie ca acestea sa fie ridicate si transportate in siguranta”, se precizează într-un comunicat transmis de SRI.

