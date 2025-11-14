Live TV

Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți

Elevi la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ambasada Ucrainei:Facebook
Elevi la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ambasada Ucrainei:Facebook

Ambasada Ucrainei la Bucureşti califică drept ”mit” informaţiile referitoare la reducerea numărului instituţiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi din 2027, precizând că reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea niciunei unităţi de învăţământ şi că niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027. „Dreptul la educaţie în limba maternă va fi garantat în mod continuu şi pe viitor”, subliniază ambasada.

”Mitul 1: „În 2027, numărul şcolilor cu predare în limba română în regiunea Cernăuţi se va reduce de la 20 la 4.”, este afirmaţia care deschide o postare de pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, urmată de ceea ce reprezenţa diplomatică numeşte ”dovezi” care contrazic această informaţie.

Conform postării, reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea nici unei unităţi de învăţământ.

”Unităţile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcţioneze ca gimnazii (clasele 1–9). În prezent, în regiune funcţionează 63 de unităţi de învăţământ cu predare integrală sau parţială în limba română, precum şi 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituţii educaţionale şi deservesc localităţi rurale îndepărtate”, precizează ambasada.

De asemenea, subliniază că niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027.

”Obiectivul reformei este creşterea calităţii educaţiei, modernizarea procesului de învăţământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal şi armonizarea structurii sistemului educaţional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învăţământ de 12 ani. Dreptul la educaţie în limba maternă va fi garantat în mod continuu şi pe viitor”, afirmă reprezentanţii ambasadei.

Potrivit reprezentanţilor comunităţii româneşti din Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, ar urma să rămână 4, începând din 1 septembrie 2027.

Ministrul Educaţiei Daniel David i-a scris, la sfârşitul lunii octombrie, omologului său din Ucraina cu privire la închiderea unor licee cu predare în limba română, pentru a-i propune organizarea unor consultări, astfel încât deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă. David a subliniat că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională.

Joi, ministrul Daniel David a discutat cu prim-viceministrul Educaţiei din Ucraina, Yevhen Kudriavets, despre reforma educaţională la nivel liceal din ţara vecină. Cei doi au stabilit să fie constituit un grup de lucru care să elaboreze propuneri care vizează asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.

 

 

 

