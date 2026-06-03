Trei militari din Royal Navy au murit într-un accident de elicopter, în Marea Britanie: „Un şoc imens pentru comunitatea noastră”

Trei militari ai Royal Navy au murit miercuri în timpul unui exerciţiu de antrenament în Marea Britanie, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit pe un câmp din sud-vestul Angliei, a anunţat Ministerul Apărării, conform AFP.

Aceşti membri ai marinei britanice „au murit în timpul unui exerciţiu de antrenament cu elicopterul cu puţin timp înainte de ora 4:00 dimineaţa, miercuri, 3 iunie, lângă Sourton, în Devon”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Această veste este un şoc imens pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat generalul Gwyn Jenkins, aflat la conducerea Royal Navy.

Serviciile de urgență au fost chemate la Sourton Down, lângă Okehampton, în jurul orei 03:45, după ce un Merlin Mk4 s-a prăbușit, relatează BBC.

„Familiile personalului militar au fost informate și au solicitat o perioadă de grație înainte de a fi publicate mai multe detalii. Gândurile și condoleanțe noastre sunt alături de familiile și prietenii lor în aceste momente triste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Royal Navy.

Elicopterul Merlin a intrat în serviciu în Marina Regală în 1999. Există două versiuni în uz, Mk2 și Mk4.

Elicopterele Merlin Mk4 au baza la RNAS Yeovilton în Somerset, și operează în cadrul Forței de Elicoptere de Comando, care folosește 25 de astfel de aparate de zbor pentru Marina Regală.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor, în timpul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, că „va fi o perioadă profund îngrijorătoare pentru familii și vor fi furnizate mai multe informații cât mai curând posibil.”

Șeful poliției din Devon și Cornwall, James Vaughan, a declarat că serviciile de urgență, marina și Autoritatea Aviației Civile au fost prezente la fața locului.

„Continuăm să investigăm circumstanțele accidentului”, a adăugat Vaughan.

Editor : Liviu Cojan