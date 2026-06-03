Live TV

Trei militari din Royal Navy au murit într-un accident de elicopter, în Marea Britanie: „Un şoc imens pentru comunitatea noastră”

Data publicării:
elicopter Merlin Mk4 in zbor
Elicopter Merlin Mk4 al Royal Navy. Foto: Profimedia

Trei militari ai Royal Navy au murit miercuri în timpul unui exerciţiu de antrenament în Marea Britanie, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit pe un câmp din sud-vestul Angliei, a anunţat Ministerul Apărării, conform AFP.

Aceşti membri ai marinei britanice „au murit în timpul unui exerciţiu de antrenament cu elicopterul cu puţin timp înainte de ora 4:00 dimineaţa, miercuri, 3 iunie, lângă Sourton, în Devon”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Această veste este un şoc imens pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat generalul Gwyn Jenkins, aflat la conducerea Royal Navy.

Serviciile de urgență au fost chemate la Sourton Down, lângă Okehampton, în jurul orei 03:45, după ce un Merlin Mk4 s-a prăbușit, relatează BBC.

„Familiile personalului militar au fost informate și au solicitat o perioadă de grație înainte de a fi publicate mai multe detalii. Gândurile și condoleanțe noastre sunt alături de familiile și prietenii lor în aceste momente triste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Royal Navy.

Elicopterul Merlin a intrat în serviciu în Marina Regală în 1999. Există două versiuni în uz, Mk2 și Mk4.

Elicopterele Merlin Mk4 au baza la RNAS Yeovilton în Somerset, și operează în cadrul Forței de Elicoptere de Comando, care folosește 25 de astfel de aparate de zbor pentru Marina Regală.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor, în timpul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, că „va fi o perioadă profund îngrijorătoare pentru familii și vor fi furnizate mai multe informații cât mai curând posibil.”

Șeful poliției din Devon și Cornwall, James Vaughan, a declarat că serviciile de urgență, marina și Autoritatea Aviației Civile au fost prezente la fața locului.

„Continuăm să investigăm circumstanțele accidentului”, a adăugat Vaughan.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
2
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
5
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Sorana Cîrstea a aflat la aeroport de surpriza uriașă de la Roland Garros: ”Uf!”. Și-a ales câștigătoarea de la Paris
Digi Sport
Sorana Cîrstea a aflat la aeroport de surpriza uriașă de la Roland Garros: ”Uf!”. Și-a ales câștigătoarea de la Paris
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
44333
Proteste violente în Marea Britanie, după publicarea unor imagini în care poliția încatușează un tânăr înjunghiat care a murit
Royal Marines hitch a ride on German submarine
Culoarul arctic de al cărui control depinde siguranța lumii: „Suntem cu toții amenințați de Rusia. E valabil și pentru americani”
AW159_Wildcat_equipped_with_Martlet_missiles
Marea Britanie își consolidează stocurile de rachete antidrone pentru a contracara amenințarea iraniană
photo-collage.png - 2025-10-17T224311.499
Keir Starmer condamnă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO, după incidentul de la Galați
Heatwave, currently 31 degrees in Southend Great Britain 26th May 2026 Approx 12pm People sunbathe on the beach at Southend on sea, Essex
Avertisment în Marea Britanie după nouă decese în timpul caniculei: Apa rece din lacuri și râuri poate fi fatală
Recomandările redacţiei
bancnote de 50 de euro cu o lupă peste harta europei
Raport european: România are probleme cu cheltuirea banului public...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Cât mai poate guvernul Bolojan să rămână în funcție: „Au mai fost...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
MCZoYXNoPWU2NzgzNmQ5ODM3YWIxMmYwOWRhNzc0YmEwYzkwOTg4.thumb
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a...
Ultimele știri
Amendă pentru o femeie care a abandonat şase pui de pisică pe un teren viran: „Eee, plătesc”
Incendiu la o pensiune din Costinești. Pompierii intervin, focul se manifestă generalizat
Tânără înjunghiată de fostul iubit, într-un mall din Timişoara. Agresorul a fost prins de un agent de pază
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a...
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Reacție neașteptată a lui Florin Prunea când a văzut cum s-a îmbrăcat Dominik Szoboszlai. „Nu pot să cred așa...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...