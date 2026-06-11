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Dragoș Pîslaru denunță o rețea de pagini de Facebook implicată într-o „campanie coordonată de manipulare” privind legea salarizării

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dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate într-o campanie coordonată de dezinformare privind proiectul legii salarizării unitare. El afirmă că rețeaua ar fi răspândit informații false și mesaje alarmiste menite să genereze panică și neîncredere în instituțiile statului și anunță că va sesiza autoritățile competente.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a acuzat joi existența unei rețele coordonate de pagini de Facebook care ar fi desfășurat, în ultimele săptămâni, o campanie de manipulare și dezinformare în jurul proiectului legii salarizării unitare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care „România pământ sfânt”, „Iubire & Trădare”, „George Becali”, „Dragoste și Suflet” și „Ceaimami”, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic.

„Toate au fost folosite în ultimele săptămâni într-o campanie coordonată de manipulare, menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare”, a scris Pîslaru.

Ministrul susține că nu este vorba despre o dezbatere publică legitimă, ci despre „o operațiune premeditată de dezinformare”. „Aproape 50 de pagini de Facebook au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, aceleași titluri false și aceleași atacuri politice. Paginile se prezintă drept comunități despre familie, iubire, tradiții românești, muzică, filme sau viața de zi cu zi. În realitate, ele funcționează ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, milioanele de urmăritori ai acestor pagini ar proveni din „rețele de conturi false și ferme de boți”, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate în mai multe state, inclusiv India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit.

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În postarea sa, Pîslaru a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele de influență online. Potrivit acestuia, sunt folosite imagini preluate din surse oficiale sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.

Ministrul susține că printre țintele recente ale acestor campanii s-ar fi aflat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, miniștri din partea PNL și USR, precum și teme precum relația României cu Republica Moldova, președinta Maia Sandu sau sprijinul acordat Ucrainei.

Referindu-se la legea salarizării unitare, Pîslaru afirmă că informațiile distribuite online despre presupuse tăieri de salarii și privilegii acordate anumitor categorii profesionale sunt false. „Adevărul este că reforma salarizării la stat urmărește exact opusul: eliminarea inechităților, reducerea privilegiilor nejustificate și construirea unui sistem mai transparent și mai echitabil”, a transmis ministrul.

El a avertizat că utilizarea unor pagini aparent nepolitice pentru distribuirea coordonată a mesajelor politice reprezintă un pericol pentru funcționarea democratică a societății.

„Democrația nu poate funcționa fără dezbatere critică, dar nici nu poate exista în totală manipulare și minciună. Atunci când zeci de pagini aparent inofensive sunt transformate în instrumente de manipulare politică, este de datoria mea să trag un semnal vehement de alarmă”, a declarat Pîslaru.

Ministrul a anunțat că intenționează să sesizeze autoritățile competente în legătură cu această situație: „În orele următoare voi sesiza autoritățile responsabile să intervină. Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației și a siguranței naționale a României”.

Editor : M.I.

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