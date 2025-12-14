Calendar Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de liceu probele scrise

În perioada 23 - 26 martie, elevii de clasa a XII-a și cei din clasa a XIII-a, care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă, vor susține simulările probelor scrise pentru Bacalaureat 2026. Testările încep cu evaluarea la limba și literatura română și continuă cu examenele specifice profilului și specializării. Rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie, oferindu-le elevilor cadrul necesar pentru a-și verifica nivelul de pregătire înainte de sesiunea finală.

Rezultatele examenului vor fi făcute publice prin coduri individuale, care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Fiecare elev primește un cod propriu la prima probă susținută.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura rom ân ă (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului ( E.c );

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării ( E.d );

26 martie: Limba și literatura maternă ( E.b );

3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba român ă (proba A);

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba matern ă (proba B);

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într -o limb ă de circulație internațională (proba C);

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

29 iunie 2026: Limba și literatura rom ân ă - proba E.a ) - proba scris ă;

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c ) - proba scris ă;

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d ) - proba scris ă;

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b ) - proba scris ă;

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (p ân ă la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);

8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucr ărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

14 - 21 iulie 2026: Înscrierea candida ților la a doua sesiune de examen, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe;

3 - 4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba român ă - proba A;

4 - 5 august 2026: Evaluarea competen țelor lingvistice de comunicare orală în limba matern ă - proba B;

5 - 6 august 2026: Evaluarea competen țelor digitale - proba D;

6 - 7 august 2026: Evaluarea competen țelor lingvistice într -o limb ă de circulație internațională - proba C;

10 august 2026: Limba și literatura rom ân ă - proba E.a ) - proba scris ă;

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c ) - proba scris ă;

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d ) - proba scris ă;

13 august 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b ) - proba scris ă;

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (p ân ă la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);

19 - 20 august 2026: Vizualizarea lucr ărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20 - 21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

