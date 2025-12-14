Live TV

Calendar Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de liceu probele scrise

Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
În perioada 23 - 26 martie, elevii de clasa a XII-a și cei din clasa a XIII-a, care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă, vor susține simulările probelor scrise pentru Bacalaureat 2026. Testările încep cu evaluarea la limba și literatura română și continuă cu examenele specifice profilului și specializării. Rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie, oferindu-le elevilor cadrul necesar pentru a-și verifica nivelul de pregătire înainte de sesiunea finală.

Rezultatele examenului vor fi făcute publice prin coduri individuale, care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Fiecare elev primește un cod propriu la prima probă susținută.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a);
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
  • 3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

  • 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);
  • 8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

  • 14 - 21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe;
  • 3 - 4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;
  • 6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 10 august 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);
  • 19 - 20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20 - 21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

