Calendar Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de liceu probele scrise

În perioada 23 - 26 martie, elevii de clasa a XII-a și cei din clasa a XIII-a, care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă, vor susține simulările probelor scrise pentru Bacalaureat 2026. Testările încep cu evaluarea la limba și literatura română și continuă cu examenele specifice profilului și specializării. Rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie, oferindu-le elevilor cadrul necesar pentru a-și verifica nivelul de pregătire înainte de sesiunea finală.
Rezultatele examenului vor fi făcute publice prin coduri individuale, care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Fiecare elev primește un cod propriu la prima probă susținută.
Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026
23 martie: Limba și literatura română (E.a);
24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.
Bacalaureat 2026: Probele de competențe
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.
8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);