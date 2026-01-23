Calendarul anului şcolar 2026-2027: Când ar putea începe cursurile şi ce vacanţe sunt vizate de schimbări - proiect

Începerea cursurilor, pauzele dintre module şi durata vacanţelor sunt din nou pe agenda Ministerului Educaţiei. Un proiect aflat în consultare publică ar putea schimba calendarul anului şcolar 2026-2027.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat, vineri, în consultare publică proiectul de structură a anului şcolar 2026-2027. În varianta propusă şi lansată în consultare, cursurile anului şcolar 2026-2027 încep în 7 septembrie 2026 şi se încheie în 18 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie în 11 iunie 2027, iar pentru clasa a XII-a cursurile se încheie în 4 iunie 2027.

„Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027”, au arătat reprezentanţii ministerului.

Ei au menţionat că, în ceea ce priveşte intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanţă între care se poate opta (22-28 februarie/1-7 martie), propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce priveşte numărul de săptămâni consecutive de cursuri.

Structura anului şcolar, corelată cu examenele naţionale

Potrivit sursei citate, în proiectarea structurii anului şcolar 2026-2027 în această formă, la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-au avut în vedere: perioada de desfăşurare a probelor de competenţe din cadrul examenului naţional de Bacalaureat 2027 în ultimele două săptămâni de cursuri ale anului şcolar 2026-2027; desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026-2027 şi a probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor.

„În acest sens, precizăm că începerea anului şcolar în data de 14 septembrie (faţă de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie şi, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfăşurării examenelor naţionale)”, au explicat reprezentanţii ministerului.

De asemenea, s-a ţinut cont de organizarea simulărilor probelor scrise ale examenelor naţionale (Evaluarea Naţională şi examenul naţional de Bacalaureat) în luna martie 2027.

„Menţionăm că aceste proiecţii privind perioadele de desfăşurare alocate examenelor naţionale sunt orientative, calendarele de desfăşurare urmând a fi stabilite ulterior, prin documente distincte, după parcurgerea procesului de transparenţă decizională”, au transmis aceştia.

Perioadele propuse pentru „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”

Conform propunerii, cursurile se vor desfăşura între 7 septembrie 2026 - 23 octombrie 2026, 2 noiembrie 2026 - 22 decembrie 2026, 11 ianuarie - 19 februarie/26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, 1 martie/8 martie 2027 - 23 aprilie 2027, - 5 mai 2027 - 18 iunie 2027.

Elevii vor fi în vacanţă în intervalele 24 octombrie 2026 - 1 noiembrie 2026; 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027; o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 22 februarie - 7 martie 2027; 24 aprilie 2027 - 4 mai 2027; 19 iunie 2027 - 5 septembrie 2027.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Forma finală a structurii anului şcolar 2026-2027 va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS).

Editor : M.I.