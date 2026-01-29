Nicușor Dan a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că nu este bine că România nu are un ministru al Educației. De asemenea, făcând referire la mandatul ministrului Daniel David, președintele a subliniat că „atunci când lucrezi în regim de viteză faci și greșeli”.

Nicusor Dan a spus la Digi24 că „nu e bine” că de o lună România nu are ministru ale Educației”. „Evident că nu e bine și, ca să fim foarte direcți, e un act de curaj pentru cineva care să fie ministru al Educației. Asta, pentru că este un sistem subfinanțat de ani de zile, nu există o motivație proporțională pentru ca oamenii să intre în sistemul de Educație, care să fie proporțională cu responsabilitățile și cu alte opțiuni pe care ei le găsesc pe piața muncii. Suntem după o jumătate de an de la o diminuare a banilor care s-au dus în sistemul de Educație, sunt multe probleme care vin din vechime, suprapunerea dintre programele școlare și ceea ce viața reală, piața muncii”, a aifrmat președintele României la Digi24.

Aștept să vină și acea persoană care să aibă și anvergura profesională, și curajul să abordeze problema asta.

Întrebat dacă Daniel David a greșit, președintele a spus că „putem să analizăm diverse măsuri, e și făcută în parte analiza, o să avem întâlniri cu sindicatele, cu cifrele pe masă... Tot timpul, când iei decizii în regim de urgență faci și greșeli”, a subliniat Nicușor Dan.

„Nu aș vrea să discut acum, mai ales că vreau să am opinia oamenilor din sistem. Când am fost cu acest risc, cu cheltuielile, acum 7 luni, s-au luat niște măsuri într-un termen foarte scurt. La Educație a fost termenul cel mai scurt, pentru că urma să înceapă școala și măsurile s-au luat într-o lună,o lună și jumătate și, bineînțeles, atunci când lucrezi în regim de viteză faci și greșeli”, a conchis președintele.

