Calendar Simulare Evaluare Națională 2026: Când încep elevii probele scrise la română și matematică

Data publicării:
Simulare Evaluare Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluare Națională 2026. Foto Getty Images
Din articol
Calendar Simulare Evaluare Națională 2026 pentru elevii clasei a VIII-a Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026 Reguli și restricții pentru elevi în sala de examen

Simularea pentru Evaluarea Națională 2026, în care elevii de clasa a VIII-a își pot testa cunoștințele înainte de examenul oficial, este programată să înceapă pe 16 martie cu proba la limba și literatura română. Pe 17 martie va urma proba la matematică, iar rezultatele vor fi comunicate candidaților pe 30 martie 2026.

Evaluarea Națională marchează finalul studiilor gimnaziale și măsoară competențele dobândite de elevi de-a lungul anilor. Rezultatele obținute la acest examen sunt decisive, reprezentând unul dintre principalele criterii pentru admiterea la liceu.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026 pentru elevii clasei a VIII-a

  • 16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 17 martie 2026: Matematică - probă scrisă;
  • 18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026

  • 8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;
  • 12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 - Matematica – probă scrisă;
  • 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);
  • 2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 8 iulie 2026 -  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Reguli și restricții pentru elevi în sala de examen

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul fiecărui centru de examen. La Evaluarea Națională, elevilor le este interzis să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare. Acestea trebuie lăsate în sala destinată depozitării obiectelor personale, stabilită de comisia centrului de examen. Candidații care refuză să lase obiectele personale în spațiul desemnat de comisie nu vor fi admiși la examen.

Candidaților la Evaluarea Națională le este strict interzis să dețină în sala de examen, asupra lor sau în obiectele personale - inclusiv în haine, încălțăminte, penare sau în băncile ocupate - orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. (Spre exemplu: cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări care aparțin altor candidați.)

De asemenea, candidaților le este interzis să aibă asupra lor, în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio sau orice alte dispozitive electronice de calcul sau de comunicare care permit accesul la internet sau la rețele de socializare.

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu persoane din exterior, să copieze, să transmită materiale care facilitează copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea acestor reguli este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar candidații care încalcă regulile vor fi eliminați de la proba respectivă. Aceștia vor primi nota 1 (unu) la lucrarea scrisă.

