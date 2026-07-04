Live TV

Când se eliberează diplomele de Bacalaureat 2026. Cine le poate ridica înainte de afișarea rezultatelor finale

Data publicării:
Când se eliberează diploma de Bacalaureat 2206. Foto Getty Images
Când se eliberează diploma de Bacalaureat 2206. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Când se eliberează diplomele de Bacalaureat 2026 Cum se completează diplomele de Bacalaureat 2026

Absolvenții care promovează examenul de Bacalaureat 2026 și nu depun contestații pot solicita eliberarea diplomei după afișarea primelor rezultate, pe 7 iulie, fără a mai aștepta încheierea întregii proceduri de evaluare. În schimb, candidații care solicită reevaluarea lucrărilor vor putea intra în posesia documentului numai după finalizarea contestațiilor și publicarea situației finale.

Diplomele de Bacalaureat sunt întocmite pe baza datelor oficiale din catalogul electronic și poartă semnătura directorului unității de învățământ, precum și pe cea a președintelui comisiei din centrul de examen.

Când se eliberează diplomele de Bacalaureat 2026

Absolvenții care promovează examenul de Bacalaureat 2026 și nu depun contestații își pot ridica diploma înainte de publicarea rezultatelor finale. Eliberarea documentului este posibilă după încheierea perioadei destinate depunerii contestațiilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Educației și aplicate de unitățile de învățământ.

În cazul candidaților care solicită reevaluarea lucrărilor, diploma este eliberată numai după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. Astfel, documentul va conține notele definitive obținute la examen.

Potrivit Ministerului Educației, această măsură permite absolvenților care nu contestă rezultatele să intre mai rapid în posesia diplomei, document necesar pentru înscrierea la facultate sau pentru alte demersuri educaționale și profesionale.

Ridicarea diplomei de Bacalaureat

După finalizarea tuturor procedurilor administrative, absolvenții se pot prezenta la secretariatul liceului pentru a ridica diploma de Bacalaureat. La eliberarea documentului, aceștia semnează, confirmând că au intrat în posesia actului oficial.

Odată cu diploma, unitățile de învățământ pot elibera și alte documente școlare, precum foaia matricolă sau adeverința de absolvire, în funcție de procedurile aplicate de fiecare liceu.

În cele mai multe cazuri, diploma poate fi ridicată fără depunerea unei cereri, dacă unitatea de învățământ a anunțat perioada de eliberare a actelor. Totuși, unele licee pot solicita completarea unei cereri tip sau a unei solicitări scrise, motiv pentru care este recomandat ca absolvenții să verifice în prealabil condițiile stabilite de secretariat.

Cum se completează diplomele de Bacalaureat 2026

Diplomele de Bacalaureat 2026 sunt completate pe baza datelor oficiale din documentele de examen și din evidențele unităților de învățământ, în conformitate cu metodologia Ministerului Educației. Potrivit regulilor în vigoare, acestea trebuie întocmite în cel mult 10 zile de la încheierea examenului național.

Documentele sunt completate într-un format standardizat, în care sunt înscrise disciplinele susținute la examen, însoțite de mențiunea „scris”. Programa de studiu aferentă fiecărei probe nu este menționată pe diplomă, astfel încât actele de studii să fie redactate unitar la nivel național.

După completarea tuturor datelor, diploma este validată prin semnătura directorului unității de învățământ și a președintelui comisiei din centrul de examen. Aceste semnături certifică autenticitatea documentului și confirmă rezultatele finale obținute de candidat.

Reguli pentru candidații care au susținut examenul în alt județ

În cazul absolvenților care au susținut examenul de Bacalaureat 2026 într-un alt județ decât cel în care au finalizat studiile liceale, eliberarea diplomei se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 4.634/2024 și cu reglementările privind gestionarea actelor de studii din învățământul preuniversitar.

Potrivit acestor reguli, documentele necesare sunt transmise prin circuitul oficial dintre unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, astfel încât informațiile înscrise pe diplomă să fie verificate și conforme cu evidențele școlare.

Responsabilitatea completării și eliberării diplomei revine unității de învățământ în cadrul căreia candidatul a susținut și a promovat examenul de Bacalaureat. Procedura se realizează pe baza situației școlare transmise de liceul absolvit și a documentelor întocmite de centrul de examen.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
marcel ciolacu la o sedinta
3
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
soldat rus militar rus rusia
4
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
perchezitii politie
Zeci de percheziţii în cinci judeţe, în urma unor suspiciuni de fraudă la BAC 2026. Cinci persoane, reținute. Cum funcționa rețeaua
Elevii susțin proba la limba maternă de la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Subiectele la limba și literatura maternă de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul Educației
Baremul de corectare la limba și literatura maternă la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Baremul de corectare la limba maternă a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la Bacalaureat 2026
Admitere la liceu 2026. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026: Ministerul Educației explică greșelile care îi pot lăsa pe elevi fără un loc la profilul dorit
mihai dimian
Mihai Dimian: Profesorii au oprit mai multe tentative de fraudare la bacalaureat. Corectitudinea examenelor nu e negociabilă
Recomandările redacţiei
profimedia-1113901174
Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri...
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
Explicația pentru furtunile de o violență extremă cu care s-a...
GettyImages-1188258045-scaled
România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste...
Fireworks With Statue of Liberty in Foreground New York City
De la 4 iulie la Ziua Bastiliei: cum își reinventează America și...
Ultimele știri
Argentina s-a calificat în optimi. Emoții mari cu Capul Verde, meci cu prelungiri și un gol de excepție
Raport OCDE: Fenomenele meteo extreme și conflictele schimbă vacanțele. Cum se transformă turismul în 2026
Cum se pregătește Israelul pentru cel mai amplu proces penal privind actele de terorism din istoria sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi...
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB! Gigi Becali a dat afară jucători de peste 4 milioane de euro și a adus un fundaș din liga a...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Cum a reacționat familia lui Julian Quinones la golul marcat în Cupa Mondială. Soția fotbalistului a dat...
Adevărul
Siegfried Mureșan, la Interviurile Adevărul: „Exclud o coaliție cu PSD”. Cele 3 scenarii prin care România...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Cum acționa rețeaua care frauda examenul de Bacalaureat încă din 2023. Subiectele erau pozate în sălile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
Pro FM
CRBL și-a pozat iubita model în costum de baie, în Grecia. Olga l-a sărbătorit cu tort și șampanie în ziua în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Criza din Strâmtoarea Ormuz redesenează harta hidrogenului verde. Cine sunt noii câștigători ai tranziției...
Newsweek
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
O actriță celebră desființează „F1”, blockbusterul cu Brad Pitt: „Pare realizat cu inteligența artificială.”
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...