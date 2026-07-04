Când se eliberează diplomele de Bacalaureat 2026. Cine le poate ridica înainte de afișarea rezultatelor finale

Absolvenții care promovează examenul de Bacalaureat 2026 și nu depun contestații pot solicita eliberarea diplomei după afișarea primelor rezultate, pe 7 iulie, fără a mai aștepta încheierea întregii proceduri de evaluare. În schimb, candidații care solicită reevaluarea lucrărilor vor putea intra în posesia documentului numai după finalizarea contestațiilor și publicarea situației finale.

Diplomele de Bacalaureat sunt întocmite pe baza datelor oficiale din catalogul electronic și poartă semnătura directorului unității de învățământ, precum și pe cea a președintelui comisiei din centrul de examen.

Când se eliberează diplomele de Bacalaureat 2026

Absolvenții care promovează examenul de Bacalaureat 2026 și nu depun contestații își pot ridica diploma înainte de publicarea rezultatelor finale. Eliberarea documentului este posibilă după încheierea perioadei destinate depunerii contestațiilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Educației și aplicate de unitățile de învățământ.

În cazul candidaților care solicită reevaluarea lucrărilor, diploma este eliberată numai după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. Astfel, documentul va conține notele definitive obținute la examen.

Potrivit Ministerului Educației, această măsură permite absolvenților care nu contestă rezultatele să intre mai rapid în posesia diplomei, document necesar pentru înscrierea la facultate sau pentru alte demersuri educaționale și profesionale.

Ridicarea diplomei de Bacalaureat

După finalizarea tuturor procedurilor administrative, absolvenții se pot prezenta la secretariatul liceului pentru a ridica diploma de Bacalaureat. La eliberarea documentului, aceștia semnează, confirmând că au intrat în posesia actului oficial.

Odată cu diploma, unitățile de învățământ pot elibera și alte documente școlare, precum foaia matricolă sau adeverința de absolvire, în funcție de procedurile aplicate de fiecare liceu.

În cele mai multe cazuri, diploma poate fi ridicată fără depunerea unei cereri, dacă unitatea de învățământ a anunțat perioada de eliberare a actelor. Totuși, unele licee pot solicita completarea unei cereri tip sau a unei solicitări scrise, motiv pentru care este recomandat ca absolvenții să verifice în prealabil condițiile stabilite de secretariat.

Cum se completează diplomele de Bacalaureat 2026

Diplomele de Bacalaureat 2026 sunt completate pe baza datelor oficiale din documentele de examen și din evidențele unităților de învățământ, în conformitate cu metodologia Ministerului Educației. Potrivit regulilor în vigoare, acestea trebuie întocmite în cel mult 10 zile de la încheierea examenului național.

Documentele sunt completate într-un format standardizat, în care sunt înscrise disciplinele susținute la examen, însoțite de mențiunea „scris”. Programa de studiu aferentă fiecărei probe nu este menționată pe diplomă, astfel încât actele de studii să fie redactate unitar la nivel național.

După completarea tuturor datelor, diploma este validată prin semnătura directorului unității de învățământ și a președintelui comisiei din centrul de examen. Aceste semnături certifică autenticitatea documentului și confirmă rezultatele finale obținute de candidat.

Reguli pentru candidații care au susținut examenul în alt județ

În cazul absolvenților care au susținut examenul de Bacalaureat 2026 într-un alt județ decât cel în care au finalizat studiile liceale, eliberarea diplomei se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 4.634/2024 și cu reglementările privind gestionarea actelor de studii din învățământul preuniversitar.

Potrivit acestor reguli, documentele necesare sunt transmise prin circuitul oficial dintre unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, astfel încât informațiile înscrise pe diplomă să fie verificate și conforme cu evidențele școlare.

Responsabilitatea completării și eliberării diplomei revine unității de învățământ în cadrul căreia candidatul a susținut și a promovat examenul de Bacalaureat. Procedura se realizează pe baza situației școlare transmise de liceul absolvit și a documentelor întocmite de centrul de examen.

Editor : M.C.