De câte ori poate fi susținut gratuit examenul de Bacalaureat. Cine plătește taxa de înscriere și cât este în 2026

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat îl pot susține în oricare dintre sesiunile organizate de Ministerul Educației, fără limită privind numărul de prezentări. Rezultatele obținute la disciplinele promovate anterior rămân valabile, astfel că vor fi evaluați doar la materiile pentru care nu au obținut nota minimă de promovare. Primele două participări sunt gratuite, iar începând cu a treia este necesară achitarea unei taxe de înscriere.

Obținerea diplomei de Bacalaureat este esențială pentru admiterea la facultate și poate facilita accesul la mai multe oportunități profesionale.

De câte ori poate fi susținut examenul de Bacalaureat

Absolvenții de liceu care nu promovează examenul de Bacalaureat nu pierd dreptul de a se prezenta din nou. În România, numărul încercărilor nu este limitat, iar înscrierea se poate face la oricare dintre sesiunile organizate anual de Ministerul Educației, până la obținerea diplomei, indiferent de anul absolvirii sau de vârsta candidatului.

Cei care au promovat doar o parte dintre probe nu sunt obligați să reia întregul examen. Notele obținute la disciplinele promovate se păstrează, astfel că, la următoarele sesiuni, aceștia susțin doar evaluările la care nu au întrunit condițiile de promovare. Prin acest sistem, Bacalaureatul poate fi finalizat etapizat, fără repetarea probelor deja promovate, ceea ce le oferă absolvenților posibilitatea de a-și completa rezultatele de la o sesiune la alta.

Primele două prezentări sunt gratuite. Începând cu cea de-a treia participare, înscrierea este condiționată de plata unei taxe stabilite anual de inspectoratele școlare, în conformitate cu reglementările Ministerului Educației.

Cât este taxa de înscriere la Bacalaureat

Taxa de înscriere se achită doar de candidații care au depășit cele două prezentări gratuite la examenul de Bacalaureat. Valoarea acesteia diferă anual în funcție de numărul probelor susținute.

Potrivit Notei privind cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor naționale în anul școlar 2025-2026, transmisă de Ministerul Educației și Cercetării inspectoratelor școlare județene, absolvenții care se înscriu la toate probele examenului național de Bacalaureat vor achita, în anul 2026, o taxă de 540 de lei. Suma este cu 41 de lei mai mare decât cea percepută în 2025, când taxa de înscriere era de 499 de lei.

În cazul în care un candidat susține doar una sau mai multe probe scrise, fără a relua întregul examen, suma datorată este de 180 de lei pentru fiecare probă, indiferent dacă este vorba despre prima, a doua sau a treia evaluare scrisă.

În ceea ce privește examenele de certificare a calificării profesionale sau de atestare a competențelor profesionale, absolvenții promoțiilor anterioare din filiera tehnologică și cea vocațională, care s-au prezentat de cel puțin două ori la aceste evaluări, achită o taxă unică de 164 de lei. ( Sursă: Inspectoratul Școlar Județean Ilfov)

Unde se poate plăti taxa de înscriere

Candidații care datorează taxa de înscriere trebuie să efectueze plata înainte de depunerea dosarului pentru examenul de Bacalaureat, potrivit procedurilor stabilite de inspectoratul școlar din județul în care se înscriu.

Modalitatea de plată poate varia de la un inspectorat la altul. În funcție de regulile locale, suma poate fi achitată la unitatea de învățământ unde este depus dosarul sau prin virament bancar, în contul comunicat de inspectoratul școlar. La înscriere, absolvenții trebuie să prezinte dovada achitării taxei, chitanța sau ordinul de plată, document necesar pentru validarea dosarului.

Editor : M.C.