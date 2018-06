Cele mai amuzante perle la BAC 2018: „ruga krypton” și „la mona enipel”

Chiar dacă au spus, în cor, că nu a fost greu la prima probă a Bacalaureatului, pentru mulţi dintre candidaţi poeziile lui Eminescu, Blaga şi Argezi au fost motiv de interpretări stângace sau chiar, de-a binelea, perle ale absolvenţilor de liceu. Iata câteva dintre ele.

„Mihai Eminescu a scris poezii de dragoste şi natură pentru că îi plăcea să facă dragoste în natură”, a scris unul dintre candidaţi.

- Luceafărul, de Mihai Eminescu.

- Poţi să îmi spui ceva din Luceafărul, să îmi reciţi?

- Ah, nu ştiu. Nu ştiu poezia, dar ştiu să îl încadrez în gen. Nu mai ştiu, la revedere!

- Eminescu!

- Şi ce ai scris?

- Luceafărul.

- Poţi să îmi spui ceva din Luceafărul?

- Prea multe emoţii...

- Coboară jos, Luceafăr blând, alunecând pe-o rază. Pătrunde în casă şi în gând şi drumul luminează. Asta e ultima parte când Cătălina fuge cu Cătălin.

O altă interpretare, mai simplă. „Eminescu stătea lângă lac ca să se scalde.”

Şi dacă Arghezi a fost ocolit în favoarea lui Eminescu, cei de la uman au ales ambii poeţi, Barbu şi Blaga, în aceeaşi măsură. Numai că şi aici au apărut perlele.

- Sunt leneș de fel și atunci am învățat înainte cu o seară, și am avut noroc. A picat prietenul meu Blaga, cu care mă înțeleg foarte bine. Am zis să mă împrietenesc cu prietenii mei Blaga, Barbu și Tudor Arghezi și mi-o ieșit combinația cu ăștia.

- A fost de Ion Barbu, Riga Crypto sau Lapona Enigel sau de Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de lumini a lumii.

Titlul poeziei lui Lucian Blaga a fost stâlcit şi de alţi candidaţi. „Eu nu strivesc coroana de minuni a lunii (n.r astrul ceresc)” a scris unul dintre ei.

În timp ce un alt candidat a explicat că „Blaga nu voia să strivească corola de minuni a lumii pentru că era un om bun.” sau „Blaga susține că el nu ucide cu mintea sa isteață tainele lumii, căci el iubește tot ce mișcă ori stă, chiar și mormintele”.

Nici poemul matematicianului Ion Barbu nu a scăpat de interpretări stângace. Riga Crypto şi Lapona Enigel s-au transformat uşor în „ruga krypton”, „la mona enipel” iar pentru un alt candidat la testul maturităţii „lapona este un animal”.

Etichete:

,

,

,

,

,