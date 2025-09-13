Live TV

Foto: captură video

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că își va da demisia dacă va trece moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa, în contextul în care, pentru a fi considerată adoptată, trebuie să voteze și parlamentari membri ai coaliției de guvernare. El totodată spune că, în discuții, diferitele părți implicate în sistemul de Educație i-au refuzat premisa situației de criză în care se afla România pentru a justifica măsurile de austeritate. Ministrul mai precizează că, dacă Coaliția îl va susține, va putea trece de la „logica de austeritate în cea reformă”.

„Da, fără nicio discuție (îmi dau demisia – n.red.). Da, pentru că vreau să fie foarte clar sau vreau să punctez două lucruri, pornind de la ceea ce ați spus. 

Aceste măsuri au fost măsuri ale coaliției, au fost asumate într-un program de guvernare. Eu, dacă eram ministru, sigur, în condiții de normalitate, dar nici în condiții de criză nu știu dacă neapărat mergeam exact pe aceste măsuri. Deci, altfel spus, în condițiile în care aceste măsuri au venit într-un program de guvernare și cei care reprezintă acel program de guvernare nu le mai susțin, eu nu am de ce să le susțin și cred că, repet, în acest moment sunt liniștit. Am făcut ce trebuie pentru țară”, a afirmat Daniel David. 

Acesta a subliniat că, în discuții, diferitele părți implicate în sistemul de Educație i-au refuzat premisa situației de criză. 

„Am citit acele reacții publice, vorba dumneavoastră, nu doar din partea sindicatelor sau din partea celor din sistem și m-au întristat foarte mult, pentru că eu am încercat și am discutat cu mulți experți, inclusiv din zona respectivă. Doar că eu, ca ministru, aveam o premisă, iar premisa era aceasta: Suntem într-o situație de criză, nu avem banii pentru salarii și bursă, trebuie să luăm măsuri astfel încât să pot acoperi salariile și bursele, să gândim o creștere începând de anul viitor. Aproape toți, în discuțiile pe care le-am avut și în scrisorile publice, îmi refuzau această premisă. Unii, care au fost secretari de stat, alții miniștri, alții consilieri în minister, îmi cereau lucruri pe care nu le-au făcut poate ei în situații de normalitate și îmi cer acuma, în situații de criză, să fac lucru cu care nu pot să nu fiu de acord. 

Și eu vreau 6% din PIB, și eu vreau diverse sugestii care au fost făcute acolo. Dar hai să ne gândim, într-o situație de criză este rezonabil să ceri acele lucruri?  A fost o supărare foarte mare, pentru că mă pui într-o situație în care nu pot să nu fiu de acord cu acele măsuri, dar miza mea este legată de salarii și burse și dezvoltat ce”, a mai precizat David. 

Ministrul mai susține că, dacă Coaliția îl susține, va trece de la „logica de austeritate în cea reformă”. 

„Bref, dacă în urma moțiunii simple, deși nu sunt obligat și premierul nu este obligat să îmi ceară demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susține un program al unei coaliții care văd că sau care s-ar putea să nu și-l mai asume. Mai ales că mă simt liniștit. 

Eu mi-am făcut datoria. Țara, ca urmare și a contribuției educației, a scăpat de junk și speră. În momentul ăsta eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logica de austeritate în cea reformă. Dar vreau să văd că Coaliția este alături de mine sau, dacă nu mai este alături de mine, asta este. Mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, mai transmite David. 

El reiterează mesajul că a ales „pentru țară”, „nu pentru imaginea mea sau pentru confortul personal”. 

„Haideți să fiu foarte direct. Eu am preluat al doilea mandat în ideea că voi putea face reforme. Am venit ca un ministru al reformelor, așa am acceptat continuarea mandatului. Problema este că, la o săptămână după ce am acceptat mandatul și ne pregăteam să implementăm astfel de reforme, a venit această lovitură legată de deficitul bugetar mai mare decât se știa și știam că vor trebui luate măsuri de criză. Dacă era să dau înapoi sau era să plec, acela era momentul, fiindcă mi-ar fi salvat imaginea personală. În momentul ăla am stat o zi bună să mă gândesc ce fac, dacă mai rămân sau plec. Poate sunt cuvinte mari pentru unii sau lucruri neserioase, dar să știți că am ales între imaginea personală - era cel mai simplu pentru mine atunci să plec.  

Am ales nu pentru imaginea mea sau pentru confortul personal, poate sunt cuvinte mari pentru unii, am ales pentru țară, că știam ce vine. Dacă țara intra în junk, lucrurile arătau foarte rău. Dar Educația a intrat în primul pachet pentru că începem în septembrie, nu fiindcă cineva avea o problemă cu Educația. Dacă nu era în primul pachet, noi nu puteam începe anul școlar prin aceste măsuri de criză fiscal-bugetară. Eu nu aveam acele două miliarde în acest moment. Suntem în situația în care banii pentru salarii și pentru bursele redimensionate sunt acoperiți. 

Pentru mine e foarte important că avem salariile acoperite, bursele acoperite, că n-am dat oameni afară, că n-am tăiat salarii. Asta, repet, cu prețul unor nemulțumiri pe care le văd, le înțeleg, dar invitația mea era hai să construim pe această nemulțumire bugetul pe anul viitor, măsurile de reformă. Oricum vrem să ne uităm noi, un sistem care funcționează când ai 50% analfabetism funcțional nu este în regulă.  

Eu cred că ar trebui să facem parteneriat, fiindcă nimeni nu și-a dorit aceste măsuri și dacă cineva nu și le-a dorit, vă dați seama că și eu sunt printre aceia”, mai afirmă ministrul Educației. 

