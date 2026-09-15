În paralel, tensiunea crește și pe plan politic. Sunt mai bine de patru luni de când România nu are un guvern cu drepturi depline și situația este din ce în ce mai critică. Președintele României este așteptat să desemneze oficial noul premier în această săptămână. De altfel, fostul președinte Traian Băsescu spune că Nicușor Dan va face în cele din urmă acest anunț pentru că și-a dat seama că a greșit. Emisiunea „În fața ta” cu fostul președinte va putea fi urmărită sâmbătă de la ora 14:00.

Întrebat la emisiunea „În fața ta” dacă Nicușor Dan știe ce face în legătură cu nominalizarea premierului, Traian Băsescu a spus că nu crede că președintele „n-a realizat amploarea efectelor inactivității și inacțiunii”.

„Nu cred că n-a realizat amploarea efectelor inactivității și inacțiunii, pentru că dânsul are un drept aproape discreționar în ceea ce privește desemnarea primului-ministru, cu excepția situației în care ar avea o majoritate de 50 plus unu din partea unui partid. Neavând așa ceva, are drept discriționar de desemnare”, spune Traian Băsescu.

„Categoric a făcut și greșeli, cel puțin în desemnarea cu Veștea. Nu pot să desemnezi un prim-vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv. Eu sunt convins că dacă discuta cu liberalii, găsea o soluție de înțelegere pentru desemnarea lui Veștea ca premier”, a continuat fostul președinte.

„În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României, acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție: Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru”, a adăugat Traian Băsescu.

Editor : Liviu Cojan