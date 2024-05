Evaluarea Națională 2024: Un profesor din Buzău face pregătire gratuită online pentru toți elevii din țară

Un profesor de Limba română din Buzău face pregătire gratuită pentru toți elevii din țară. Meditațiile vor începe de săptămâna viitoare și se vor desfășura online. Cătălin Zaman a primit distincţia Merito în anul 2021, după ce mai bine de jumătate dintre elevii săi au înregistrat medii de peste 9 la examenul de Evaluare Naţională, scrie Agerpres.

Lecţiile la Limba română sunt destinate tuturor elevilor de clasa a VIII-a, în special celor cu care provin din familii cu venituri modeste. Până acum, la meditațiile care vor începe de luni, sunt înscriși zeci de copii, din mai multe județe ale țării.

Elevii care doresc să se înscrie în program sunt așteptați să trimită un e-mail sau un mesaj pe pagina de Facebook "Proful de la ţară".

"Este un proiect pe care l-am gândit de câţiva ani, dar nu am reuşit să îl pun în practică din lipsă de timp. Este un proiect la care visez de multă vreme. Anul acesta am luat decizia de a organiza pregătire online pentru că a fost clar pentru mine semnul că sunt mulţi copii care chiar au nevoie de ajutor. Lecţiile sunt gratuite, cei interesaţi îmi pot scrie pe adresa de mail profuldelatara@gmail.com, acolo le ofer un link de acces către un grup de WhatsApp şi de săptămâna viitoare dăm drumul la treabă, stabilim un orar, astfel încât toată lumea să fie disponibilă. Sper ca acesta să fie doar începutul, iar elevii să vină din ce în ce mai mulţi, de la an la an. Îmi doresc să iniţiez de la anul un program de pregătire şi pentru elevii care susţin Bacalaureatul, tot gratuit, în mediul online", spune profesorul.