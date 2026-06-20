Evaluarea Națională 2026: Ce faci dacă ai greșit un răspuns la română sau matematică. Regula care îi ajută pe elevi să nu piardă puncte

Absolvenții clasei a VIII-a care susțin Evaluarea Națională 2026 au posibilitatea să își corecteze răspunsurile direct pe foaia de examen, fără riscul ca modificările să fie considerate semne distinctive. Ministerul Educației și Cercetării a stabilit reguli clare privind modul în care pot fi îndreptate erorile atât la limba și literatura română, cât și la matematică, astfel încât elevii să nu fie depunctați.

Potrivit comunicatului Ministerului Educației, au fost înscriși pentru susținerea acestui examen, organizat în 2.956 de unități de învățământ/centre de examen, peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a (datele au fost transmise de către inspectoratele școlare județene).

Evaluarea Națională 2026: Cum se corectează o greșeală pe foaia de examen

Evaluarea Națională reprezintă primul test național important din parcursul educațional al elevilor, iar emoțiile din sala de examen îi pot determina pe candidați să revină asupra unor răspunsuri. Din acest motiv, procedurile oficiale prevăd modalități precise prin care o variantă de răspuns poate fi modificată fără a afecta validitatea lucrării. Potrivit metodologiei și instrucțiunilor transmise de Ministerul Educației, orice răspuns poate fi corectat prin tăierea variantei inițiale și completarea celei considerate corecte în spațiul destinat rezolvării.

Ce trebuie să facă elevii dacă au greșit un răspuns la limba română

La proba de limba și literatura română, candidații pot reveni asupra răspunsurilor pe parcursul examenului, inclusiv în cazul itemilor de tip grilă sau al celor care presupun alegerea unei variante corecte. Dacă elevul a încercuit inițial un răspuns și constată ulterior că a ales varianta greșită, acesta poate anula răspunsul inițial și poate încercui o altă opțiune. În situația exercițiilor în care răspunsul este marcat cu „X”, modificarea se realizează prin anularea marcajului și selectarea noii variante. (Răspunsul încercuit poate fi anulat și poate fi încercuită o altă variantă)

Regulile permit și efectuarea unor marcaje pe textul-suport. Sublinierea unor cuvinte sau expresii, precum și delimitarea propozițiilor în exercițiile de sintaxă sunt acceptate și nu sunt considerate semne particulare care ar putea conduce la anularea lucrării. Aceste elemente îi ajută pe elevi să își organizeze mai bine răspunsurile și să identifice informațiile relevante din texte.

În cazul răspunsurilor dezvoltate, modificările se realizează prin tăierea cu o linie orizontală a variantei inițiale și rescrierea răspunsului corect, într-o manieră lizibilă. Procedura este valabilă pentru toate exercițiile din cadrul probei.

Cum se fac modificările la matematică

Și la matematică elevii au dreptul să își revizuiască răspunsurile pe parcursul examenului. Pentru itemii de la Subiectele I și II, răspunsul inițial poate fi anulat prin tăiere, urmând ca noua variantă să fie indicată conform cerinței.

În cazul exercițiilor care necesită rezolvări complete, candidații pot continua calculele sau pot relua demonstrațiile în spațiile rezervate pe foaia de examen. Corecturile efectuate în mod regulamentar nu atrag penalizări. De asemenea, figurile geometrice pot fi desenate sau completate folosind instrumente de scris de culoare albastră ori creion, conform instrucțiunilor oficiale aplicabile examenului. Aceste completări fac parte din rezolvarea cerințelor și nu sunt considerate elemente care pot individualiza lucrarea.

Corecturile nu sunt considerate semne distinctive

Una dintre temerile frecvente ale elevilor este legată de posibilitatea ca o lucrare care conține ștersături sau modificări să fie invalidată. Ministerul Educației precizează însă că modificarea regulamentară a răspunsurilor este permisă și nu reprezintă un semn distinctiv.

Singura condiție este ca toate intervențiile să respecte instrucțiunile de examen și să permită identificarea clară a variantei finale de răspuns. Elevii nu trebuie să utilizeze simboluri, desene sau alte marcaje care nu au legătură cu rezolvarea subiectelor.

Candidații trebuie să folosească doar hârtia distribuită în sala de examen, iar rezolvările efectuate pe ciornă nu sunt luate în considerare la evaluare. Dacă spațiul din broșura de examen nu este suficient pentru redactarea răspunsurilor, elevii pot solicita pagini suplimentare pentru continuarea lucrării.

Informații utile pentru absolvenții clasei a VIII-a

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30. Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare). Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen).

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2026.

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele (afișate online și în școli/centre de examen) în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie.

Comunicarea rezultatelor se realizează anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Editor : C.S.