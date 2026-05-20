Bugetul pentru programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei

Programul Rabla va continua și în 2026, cu o suplimentare de 100 de milioane de lei față de propunerea inițială, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, care a precizat că a avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

„Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor”, a scris ministrul, miercuri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Diana Buzoianu, despre sumele acordate prin Rabla: „Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard”

El a explicat că suplimentarea a fost decisă pentru că programul are efect direct asupra populației și economiei.

„În acelaşi timp, bugetul include finanţări pentru proiecte preluate din PNRR şi investiţii în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate şi capacităţi de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menţinem şi susţinem programele care funcţionează, finanţăm investiţii concrete şi direcţionăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populaţie”, a adăugat Alexandru Nazare.

Editor : Ana Petrescu