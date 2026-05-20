Live TV

Bugetul pentru programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei

Data actualizării: Data publicării:
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Foto: Inquam Photos/ George Calin
Din articol
 

Programul Rabla va continua și în 2026, cu o suplimentare de 100 de milioane de lei față de propunerea inițială, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, care a precizat că a avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

„Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor”, a scris ministrul, miercuri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Citește și: Diana Buzoianu, despre sumele acordate prin Rabla: „Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard”

El a explicat că suplimentarea a fost decisă pentru că programul are efect direct asupra populației și economiei.

„În acelaşi timp, bugetul include finanţări pentru proiecte preluate din PNRR şi investiţii în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate şi capacităţi de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menţinem şi susţinem programele care funcţionează, finanţăm investiţii concrete şi direcţionăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populaţie”, a adăugat Alexandru Nazare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
2
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
ilustrație drone război
5
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna: „Sper ca săptămâna viitoare să putem trece proiectul prin Senat”
1779266132original_govr6861
Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale
nazare
Alexandru Nazare: „Extinderea obligativității RO e-Factura risca să devină birocrație suplimentară în unele domenii”
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei salarizării. Nu poate spune acum că nu e de acord”
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O importantă lege de care depinde PNRR, blocată de 3 ani în Parlament. Alte reforme promise din 2023 încă nu sunt gata
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
Large pipe connection with a large number of bolts and nuts enclosed on it. Pipeline. Pipeline state transportation system.
Turcia propune NATO un proiect de conductă militară până în România...
ciocanel de judecator
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
dmitri peskov
Reacția Rusiei după ce ministrul lituanian de Externe a sugerat NATO...
Ultimele știri
Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat activiștilor flotilei pentru Gaza: „Este împotriva demnității umane”
Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în SUA pentru conspirație la uciderea unor cetățeni americani
Un post de radio din Essex a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. „Scuze pentru inconvenient. Eroare informatică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Mama Denisei, tânăra ucisă de ”Șacalul” acum aproape doi ani, confesiuni tulburătoare. Copilașul ei o visează...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...