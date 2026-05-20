Video „A declanşat sistemele de urgenţă”. Londra acuză o interceptare „periculoasă” de către Rusia a unui avion britanic deasupra Mării Negre

Un avion de recunoaştere al Forţelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force - RAF) a fost „interceptat în mod periculos” de avioane de vânătoare ruseşti deasupra Mării Negre, într-un incident care a avut loc luna trecută, a anunțat miercuri Ministerul britanic al Apărării.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a denunţat un comportament „periculos şi inacceptabil”, care creează un „risc serios de accident şi escaladare”, potrivit unui comunicat citat de AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Londrei, un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-35 s-a apropiat „suficient de mult pentru a declanşa sistemele de urgenţă” ale avionului britanic de recunoaştere, de tipul Rivet Joint, „în special dezactivarea pilotului automat” al acestei aeronave, în timp ce un alt avion de vânătoare rusesc, un Suhoi Su-27, a efectuat „şase treceri prin faţa aeronavei britanice, apropiindu-se până la aproximativ şase metri de botul acesteia”.

Avionul Rivet Joint efectua un zbor de rutină în spaţiul aerian internaţional, în cadrul operaţiunilor NATO de securizare a flancului estic al Alianţei, iar echipajul acestuia „şi-a păstrat calmul” şi a încheiat misiunea cu succes, mai afirmă Ministerul britanic al Apărării.

