Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a: Elevii susțin astăzi proba la Matematică și Explorarea mediului. Cum sunt structurate cerințele

Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Foto Getty Images
Din articol
Evaluare Națională clasa a II-a: Cum se desfășoară probele Cum sunt structurate testele pentru clasa a II-a Cum sunt comunicate rezultatele Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a II-a

Elevii de clasa a II-a susțin astăzi, 14 mai, proba scrisă la Matematică și Explorarea mediului, în cadrul Evaluării Naționale 2026, după ce marți au avut testarea scrisă la Limba română, iar miercuri, 13 mai, au fost evaluați la competențele de citire. Probele se desfășoară în timpul orelor de curs și au o durată de 45 de minute. Rezultatele nu sunt afișate public și nu sunt folosite pentru realizarea unor clasamente, ci sunt incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev

Aceste evaluări urmăresc să ofere profesorilor și părinților o perspectivă cât mai clară asupra gradului de pregătire al copiilor, dar și asupra aspectelor care pot fi consolidate în procesul de învățare.

Evaluare Națională clasa a II-a: Cum se desfășoară probele

Conform regulilor stabilite de Ministerul Educației, testările sunt organizate în unitățile de învățământ în care studiază copiii, de regulă chiar în sălile lor de clasă, pentru a le asigura un mediu familiar. Fiecare probă se desfășoară pe durata a 45 de minute, în timpul orelor obișnuite.

La începutul examenului, fiecărui participant îi este distribuit testul corespunzător probei susținute, pe care sunt completate datele de identificare. Înainte de începerea fiecărei probe, profesorii pregătesc spațiul de examinare prin eliminarea materialelor care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Cadrele didactice explică regulile într-un limbaj accesibil și urmăresc respectarea timpului alocat. Regulamentul interzice profesorilor să ofere indicații în timpul probei sau să intervină asupra răspunsurilor, astfel încât verificarea să reflecte cât mai exact nivelul real al cunoștințelor dobândite.

Cum sunt structurate testele pentru clasa a II-a

Documentul oficial prevede trei probe distincte, concepute pentru verificarea principalelor abilități dezvoltate în primii ani de școală. Al treilea test vizează evaluarea competențelor de matematică și explorarea mediului. În cadrul acestuia se urmăresc rezolvarea corectă a exercițiilor, capacitatea de calcul, înțelegerea enunțurilor și aplicarea cunoștințelor în situații practice.

Cine evaluează lucrările

Testele sunt corectate la nivelul fiecărei școli de către profesorii desemnați pentru această activitate. Procedura prevede ca fiecare lucrare să fie analizată de doi evaluatori, unul dintre aceștia putând fi chiar învățătorul clasei.

Pentru asigurarea unei corectări unitare, cadrele implicate participă înaintea evaluării la sesiuni speciale de instruire privind aplicarea baremelor și a criteriilor de apreciere.

Cum sunt comunicate rezultatele

Punctajele obținute de elevi nu sunt publicate și nu sunt trecute automat în catalog. Acestea au rol orientativ și sunt utilizate exclusiv pentru monitorizarea evoluției școlare.

Fiecare copil primește un rezultat individual, introdus ulterior în portofoliul educațional. La solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative ori note.

Procedurile în vigoare stabilesc că evaluarea lucrărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie încheiată în cel mult șapte zile de la ultima probă susținută.

Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor verificări sunt folosite pentru stabilirea unor măsuri personalizate de învățare. În funcție de rezultate, profesorii pot decide activități de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor noțiuni.

Totodată, metodologia prevede acordarea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, pentru ca parcursul școlar să poată fi adaptat cât mai eficient nevoilor fiecărui copil.

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a II-a

  • 12 mai 2026: Limbă și comunicare - Scris - Limba română;
  • 12 mai 2026: Limbă și comunicare - Scris - Limba maternă;
  • 13 mai 2026: Limbă și comunicare - Citit - Limba română;
  • 13 mai 2026: Limbă și comunicare - Citit - Limba maternă;
  • 14 mai 2026: Matematică și Explorarea mediului;
  • 15 mai 2026: Limbă și comunicare - Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale.

