După Covasna, încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării. Tribunalul Vrancea a decis, miercuri, să suspende executarea ordinului prefectului de reducere a posturilor din primării, decizia fiind executorie, dar nu definitivă.

"Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Ordinului Prefectului Judeţului Vrancea nr. 132/16.03.2026 până la soluţionarea în fond a acţiunii în anulare, conform art. 15 alin. 4 din Legea nr. 554/2004. Pune în vedere reclamantului că în cazul neintroducerii acţiunii în anulare în termen de 60 de zile de la introducerea prezentei cereri de suspendare, măsura suspendării actului administrativ dispusă prin prezenta hotărâre încetează de drept şi fără nicio formalitate. (...) Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la comunicare", este decizia pronunţată de instanţă.

Ordinul atacat în instanţă de Sindicatul Naţional SCOR şi Asociaţia Comunelor din România vizează stabilirea numărului maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.

O decizie similară a fost pronunţată în cursul acestei luni şi de către Tribunalul Covasna.

Astfel, această instanţă a admis cererea formulată de Sindicatul Naţional al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România, dispunând suspendarea executării Ordinului Prefectului nr. 52/12.03.2026.

Reprezentanţii sindicatului susţin că aplicarea reformei administrative a fost "abuzivă şi excesivă", afirmând că tăierile suplimentare "din pix" au dus la situaţii în care unele primării au rămas cu doar 6-8 posturi, fapt ce ar bloca funcţionarea administraţiei locale.

Prefectura judeţului Covasna a anunţat că va ataca această decizie a instanţei.

La acel moment, premierul interimar Ilie Bolojan a arătat că decizia Tribunalul Covasna privind reducerea posturilor nu afectează, pe fond, măsura de a diminua personalul din primăriile cu prea mulţi angajaţi.

"Este o situaţie care nu afectează pe fond măsura de a reduce personalul din primăriile care depăşesc un număr de angajaţi normal. Prefecturile, conform prevederilor legale, trebuiau să trimită o adresă simplă primăriilor: la câţi locuitori ai, ai voie la maxim, nu ştiu, 15 angajaţi la 3.000 de locuitori. Dau un exemplu ipotetic, da? Unele prefecturi, cred că cinci dintre ele, inclusiv cea din Covasna, nu s-au mulţumit să dea o adresă; au emis un act administrativ, un ordin al prefectului, care stabileşte pentru toate localităţile numărul maxim. Acest act administrativ a fost atacat de către cei care caută să blocheze toate aceste măsuri şi sigur că instanţa l-a suspendat", a spus premierul, pentru Digi 24.

El a apreciat că decizia de a comunica aceste plafoane a fost una "negândită" şi a creat o "vulnerabilitate".

Bolojan a mai precizat că aceste ordine de prefect urmează să fie anulate în cele cinci judeţe. În schimb, primăriilor li se va comunica în mod direct numărul maxim de angajaţi, raportat la numărul de locuitori al unităţii administrativ-teritoriale.

"Dar, sigur că unii pot ataca şi comunicările. Nu asta este problema. Ştiţi, nu poţi să te lupţi cu o realitate. Oricât ai încerca să blochezi o realitate, la un moment dat ea îţi vine în cap, pentru că gândiţi-vă că aceste cheltuieli de personal, care sunt prea mari faţă de posibilităţile noastre ca ţară, la un moment dat fac rău întregii economii şi fac rău celor care lucrează în sectorul public", a spus premierul interimar.

