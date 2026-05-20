Live TV

Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării

Data publicării:
ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

După Covasna, încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării. Tribunalul Vrancea a decis, miercuri, să suspende executarea ordinului prefectului de reducere a posturilor din primării, decizia fiind executorie, dar nu definitivă.

"Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Ordinului Prefectului Judeţului Vrancea nr. 132/16.03.2026 până la soluţionarea în fond a acţiunii în anulare, conform art. 15 alin. 4 din Legea nr. 554/2004. Pune în vedere reclamantului că în cazul neintroducerii acţiunii în anulare în termen de 60 de zile de la introducerea prezentei cereri de suspendare, măsura suspendării actului administrativ dispusă prin prezenta hotărâre încetează de drept şi fără nicio formalitate. (...) Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la comunicare", este decizia pronunţată de instanţă.

Ordinul atacat în instanţă de Sindicatul Naţional SCOR şi Asociaţia Comunelor din România vizează stabilirea numărului maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.

O decizie similară a fost pronunţată în cursul acestei luni şi de către Tribunalul Covasna.

Astfel, această instanţă a admis cererea formulată de Sindicatul Naţional al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România, dispunând suspendarea executării Ordinului Prefectului nr. 52/12.03.2026.

Reprezentanţii sindicatului susţin că aplicarea reformei administrative a fost "abuzivă şi excesivă", afirmând că tăierile suplimentare "din pix" au dus la situaţii în care unele primării au rămas cu doar 6-8 posturi, fapt ce ar bloca funcţionarea administraţiei locale.

Prefectura judeţului Covasna a anunţat că va ataca această decizie a instanţei.

La acel moment, premierul interimar Ilie Bolojan a arătat că decizia Tribunalul Covasna privind reducerea posturilor nu afectează, pe fond, măsura de a diminua personalul din primăriile cu prea mulţi angajaţi.

"Este o situaţie care nu afectează pe fond măsura de a reduce personalul din primăriile care depăşesc un număr de angajaţi normal. Prefecturile, conform prevederilor legale, trebuiau să trimită o adresă simplă primăriilor: la câţi locuitori ai, ai voie la maxim, nu ştiu, 15 angajaţi la 3.000 de locuitori. Dau un exemplu ipotetic, da? Unele prefecturi, cred că cinci dintre ele, inclusiv cea din Covasna, nu s-au mulţumit să dea o adresă; au emis un act administrativ, un ordin al prefectului, care stabileşte pentru toate localităţile numărul maxim. Acest act administrativ a fost atacat de către cei care caută să blocheze toate aceste măsuri şi sigur că instanţa l-a suspendat", a spus premierul, pentru Digi 24.

El a apreciat că decizia de a comunica aceste plafoane a fost una "negândită" şi a creat o "vulnerabilitate".

Bolojan a mai precizat că aceste ordine de prefect urmează să fie anulate în cele cinci judeţe. În schimb, primăriilor li se va comunica în mod direct numărul maxim de angajaţi, raportat la numărul de locuitori al unităţii administrativ-teritoriale.

"Dar, sigur că unii pot ataca şi comunicările. Nu asta este problema. Ştiţi, nu poţi să te lupţi cu o realitate. Oricât ai încerca să blochezi o realitate, la un moment dat ea îţi vine în cap, pentru că gândiţi-vă că aceste cheltuieli de personal, care sunt prea mari faţă de posibilităţile noastre ca ţară, la un moment dat fac rău întregii economii şi fac rău celor care lucrează în sectorul public", a spus premierul interimar.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident
Doi tineri de 20 și 22 de ani au murit carbonizați, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod şi a luat foc
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică la prânz
urmari incendiu vrancea
Urmările incendiului în lanț, care a mistuit zeci de gospodării în Vrancea. Mărturiile oamenilor rămași pe drumuri: „S-a distrus tot”
incendiu2
Incendiu într-un sat din Vrancea. Ard 18 case din lemn, mobilizare masivă a pompierilor. O persoană a fost rănită
mascati
Aproape 8 kilograme de droguri de mare risc, confiscate în urma unor percheziţii în Vrancea. Patru persoane au fost reţinute
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu acuză PNL că e iresponsabil: „Pentru un om, blochează...
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
Ultimele știri
Primarul Capitalei, apel către organizatoriii de evenimente: „Să avem şi noi evenimente cu ştaif, nu bâlciuri cu fum de grătare!”
Apicultorii avertizează: vremea și lipsa florilor reduc producția de miere în 2026
Tanczos Barna anunță reguli noi pentru creșterea porcilor. Măsuri pentru limitarea pestei porcine și reluarea exporturilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...