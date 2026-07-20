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Încă o țară europeană vrea să interzică telefoanele mobile în şcoli. „Transformă profesorii în inspectori de ghiozdane”

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Caucasian boy sitting on desk using smartphone while two other children working in background, classroom setting with large windows, focused expressions, casual posture, modern learning environment
Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Foto: Profimedia
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Guvernul ceh a aprobat un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice de comunicare în școli, inclusiv în pauze, pentru a îmbunătăți concentrarea elevilor și a combate hărțuirea online, potrivit dpa și Agerpres. Opoziția critică însă măsura, susținând că o interdicție generală îi transformă pe profesori în „inspectori de ghiozdane”.

Propunerea, aprobată de cabinetul de dreapta condus de premierul Andrej Babiš, urmează să intre în vigoare la 1 septembrie 2027, dacă va fi adoptată de ambele camere ale Parlamentului.

Interdicţia s-ar aplica nu doar în timpul orelor de curs, ci şi în pauze, la masa de prânz şi în programele de tip „şcoala de după şcoală”, vizând toţi elevii până la finalizarea celor nouă ani de învăţământ obligatoriu din ţară.

Susţinătorii măsurii susţin că aceasta i-ar ajuta pe elevi să se concentreze la cursuri şi ar reduce hărţuirea prin intermediul reţelelor de socializare şi al platformelor de mesagerie.

Mulţi politicieni din opoziţie au respins propunerea, afirmând că şcolile ar trebui, în schimb, să îi înveţe pe copii să utilizeze tehnologia digitală în mod responsabil şi să asigure tablete la nivel naţional.

„O interdicţie generală a telefoanelor mobile transformă profesorii în inspectori de ghiozdane”, a declarat Martin Kupka, liderul Partidului Civic Democrat (ODS).

Şi comisarul ceh pentru drepturile copilului, Martin Beneš, a criticat propunerea. El a avertizat că interdicţia ar putea determina copiii să perceapă şcoala ca pe un loc care le îngrădeşte libertatea, fără a-i implica în stabilirea regulilor.

Beneš a mai susţinut că o legislaţie la nivel naţional este inutilă, menţionând că 93% dintre şcolile din Cehia reglementează deja utilizarea smartphone-urilor prin propriile regulamente interne.

Editor : Ș.A.

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