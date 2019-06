Înscrierea la facultate poate dura doar 5 minute. Platforma online realizată de trei români

39 de universităţi din Europa de Est sunt prezente pe o platformă online realizată de trei tineri români. Vreaulafacultate.ro a apărut după ce studenţii au descoperit că nu pot folosi internetul ca să se înscrie la master. Şi-au propus să corecteze această situaţie. Anul trecut, 5.000 de tineri s-au înscris la facultate cu ajutorul platformei lor.

5 minute! Atât durează să aplici la facultate, online. Ideea a pornit de la 3 programatori români, care studiau în străinătate şi căutau un program de master în România.

Andrei Niculae, fondator start-up: Am căutat pe site-urile românești și am văzut că nu se poate aplică online și am zis că nu o să venim cu avionul din Germania pentru a aplica la o universitate. Ne-a venit ideea atunci pe loc, hai să construim platforma asta să se poată aplica online la universităţile din România!

Alexandru Toader, programator: Prima versiune a platformei am creat-o după 3 luni de muncă continuă. Am lucrat 3 programatori la dezvoltarea acesteia. Cu multă pasiune şi dedicare. Am lucrat foarte multe nopţi, foarte multe weekend-uri la acest proiect. Chiar dacă aplicația este gratuită pentru universități, am întâmpinat multe dificultăți și nu neapărat frica, cât o reticența fără de noua tehnologie.

Andrei Niculae, fondator start-up: După ce m-am plimbat la mai multe universități din România am ajuns să-mi dau seama că nu sunt așa de proaste în comparație cu cele de afară, ci doar sunt slab marketizate și studentul nu știe care sunt beneficiile. Încercăm să le oferim viitorilor studenți un serviciu complet. Îi ghidăm pe parcursul aplicaţiei.

În primul an, platforma a fost folosită de 5.000 de tineri. Unul dintre ei este Vlad, student la facultatea de Construcţii din Capitală. A aflat de aplicaţie de la un prieten.

Vlad Stoenică, student: Știu că americanii au platforme de genul acesta și la ei toateă lumea aplică online. Mi se pare că era și timpul să apară și în România.

Andrei Niculae, fondator start-up: Primul student a generat cea mai mare bucurie pentru că a fost cel care a confirmat nevoia unei astfel de platforme pentru că nu știam dacă o să meargă sau nu.

Daniel Posdărăscu, programator: Majoritatea cu care ajung să vorbesc sunt focusați să aplice în străinătate. Aparent, lumea vrea să plece foarte mult în străinătate. Au o reacție pozitivă, dar întreabă: pot să aplic în afară sau doar în țară? În România, potențialul e foarte mare şi păcat că jumătate din noi pleacă.

Ofertele de la 17 facultăţi din România şi 22 din străinătate vor putea fi studiate direct pe platformă începând de luni, atunci când se va da startul înscrierilor.